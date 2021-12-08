Климатический кризис: почему поля для гольфа разрушают планету

Приблизительно 30 полей для гольфа в округе Солт-Лейк, штат Юта, потребляют около девяти миллионов галлонов воды в день, чтобы оставаться стабильно зелеными – это более 13 бассейнов олимпийского размера. Об этом сообщает CNN.

Поля для гольфа в кризисном положении - CNN

Уход за дерном на полях для гольфа также означает использование углеродных удобрений, много скашивания и, во многих случаях, очистку участков от деревьев, впитывающих углекислый газ, чтобы освободить место для длинных территорий для гольфа.

Влияние гольфа на климат и окружающую среду привело к все большим призывам изменить этот вид спорта – например, играть на сухих полях, как это любит легенда гольфа Тайгер Вудс.

И это не просто спасти планету, а спасти сам спорт, поскольку климатический кризис грозит превратить многие трассы в мутные болота.

Президент Американского сообщества архитекторов полей для гольфа (ASGCA) Джейсон Страка рассказал CNN Sport, как климатический кризис повлиял на гольф во Флориде, которой грозит наводнение, а также в Огайо и Юте, пострадавших от более теплой, чем обычно, погоды и даже засухи.

"Раньше клубы никогда не закрывались после двухдюймового дождя, а теперь закрываются", — сказал Страка.

В Майами власти поднимают общественные стоки минимум до 3,4 фута, но более 50% трасс в городе находятся под этим минимумом, что вызывает тревогу. Страка сказал, что скоро все поля превратятся в болота.

Как сообщали ранее "Комментарии", во дворе одного из частных домов Канады произошло ДТП. Собака породы кане-корсо "украла" гольф-кар своих хозяев. Четвероногий залез в транспорт и случайно нажал на педаль акселератора. Отмечается, что далеко пес не уехал. Всего в нескольких метрах его ждало столкновение с припаркованным внедорожником.

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