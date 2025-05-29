Звезда украинского футбола Тимощук, который остался верным России, пожаловался на украинцев

Бывшему капитану сборной команды Украины по футболу Анатолию Тимощуку некомфортно жить в России из-за постоянного давления со стороны Украины. Своим недовольством футболист поделился в интервью российскому пропагандистскому информагентству ТАСС.

Анатолий Тимощук. Фото: из открытых источников

"С первых дней любого давления клуб (российский "Зенит", в котором работает Тимощук – ред.) оказал мне всяческую поддержку. Особенно это ценно, когда происходят такие парадоксальные процессы, где меня пытаются обвинить лично в том, что все команды мира делают на постоянной основе, передавая экипировку во всевозможные благотворительные проекты. Защищаем честь и достоинство клуба, а также интересы футбола во всем мире", — отметил Анатолий Тимощук.

Интересно, что ранее несмотря на то, что Тимощука считали чуть ли не главным патриотом Украины в сборной, он продался России, не только перебравшись на постоянное местожительства в РФ, но начав активно подыгрывать путинскому режиму. Более того, Тимощука подозревают в финансировании армии РФ. В Офисе генпрокурора заявили, что Анатолий Тимощук профинансировал армию страны-агрессора минимум на 700 тысяч рублей, когда футбольный клуб "Зенит", в котором работает предатель, участвовал в "благотворительном" матче с целью собрать деньги на поддержку военных подразделений РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко заявил, что бывший игрок сборной Украины Анатолий Тимощук "не существует и не будет существовать в украинском футболе". По его словам, это единодушная позиция футбольного сообщества Украины.

Андрей Шевченко выступил во время пресс-конференции в Доме футбола, где отчитывался за первый год в должности президента УАФ. Журналисты спросили президента УАФ по поводу выигранного Анатолием Тимощуком решения спортивного арбитражного суда в Лозанне против Украинской ассоциации футбола о лишении его всех титулов.



