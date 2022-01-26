Звезда "Ливерпуля" помогла своей сборной выйти в 1/4 финала КАН

В среду, 26 января состоялся очередной матч 1/8 финала Кубка африканских наций, в котором Египет добыл победу над Кот-д’Ивуаром. Как сообщает pro-sports, основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 0:0.

Кот-д'Ивуар – Египет - фото из открытых источников

Исход поединка и путевка в четвертьфинал решался я в серию пенальти.

Точнее в серии одиннадцатиметровых ударов стала сборная Египта. Единственный промах у Кот-д’Ивуара допустил Эрик Байи из "Манчестер Юнайтед", а решающий удар в составе сборной Египта нанес форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах.

Египет стал седьмым участником 1/4 финала, ранее в эту стадии вышли Буркина-Фасо, Тунису, Сенегалу, Гамбии, Камеруну и Марокко. В четвертьфинале Фараоны встретятся с марокканцами.

Кубок африканских наций. 1/8 финала

Кот-д’Ивуар — Египет — 0:0 (4:5 — в серии пенальти)

Сегодня на Кубке африканских наций состоится последний матч 1/8 финала, в котором Мали сыграет с Экваториальной Гвинеей.

29 января 2022, 17:00 — Четвертьфинал

29 января 2022, 20:00 — Четвертьфинал

30 января 2022, 20:00 — Четвертьфинал

30 января 2022, 17:00 — Четвертьфинал

2 февраля 2022, 20:00 — Полуфинал

3 февраля 2022, 20:00 — Полуфинал

6 февраля 2022, 17:00 — Матч за 3-е место

6 февраля 2022, 20:00 — Финал

Стоит отметить, что в связи с трагическим происшествием (когда перед началом матча 1/8 финала Камерун — Коморские острова (Яунде) случилась массовая давка, где погибли 8 человек и еще 38 получили повреждения разной тяжести) на стадионе "Олембе", матч 1/4 финала между Марокко и Египтом не состоится. Он будет перенесен на поле "Стад Ахмад Ахиджо".

Раньше также планировалось, что "Олембе" приймет полуфинал (3 февраля) и финал (6 февраля) Кубка Африки. Организаторы пока что не стали менять место проведение этих игр.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что в 1/8 финала Кубка африканских наций проходят интересные матчи.

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