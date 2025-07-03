Звезда "Ливерпуля" погиб в ужасной автокатастрофе в Испании

28-летний нападающий английского "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жота погиб в трагической автокатастрофе в Испании. Вместе с ним погиб и его младший брат, Андре Силва, также профессиональный футболист. Они попали в аварию близ Саморы на северо-западе Испании в ночь на 3 июля.

Умер Диогу Жота

По сообщению местной полиции и пожарной службы Кастилии-Леон, автомобиль Lamborghini, в котором находились братья Диогу Жота и Андре Силва, потерял управляемость во время обгона из-за прокола шины, съехал с дороги и мгновенно загорелся. Авария произошла около 00:30 по местному времени 3 июля. Оба футболиста погибли на месте.

Диогу Жота лишь недавно отпраздновал свадьбу со своей партнершей Руте Кардозу. Они воспитывали троих детей. Церемония прошла 22 июня. Игрок активно делился фото с события в соцсетях.

"Португальская федерация футбола и весь португальский футбол полностью опустошены. Жота был не только удивительным игроком, но и удивительной личностью", — отреагировал на смерть Жоты глава Федерации Педру Проэнса.

Диогу Жота стал игроком "Ливерпуля" в 2020 году, перейдя из "Вулвергемптона". Он забил 65 голов в 182 матчах за мерсисайдский клуб, помог выиграть Премьер-лигу, Кубок Англии и Кубок Лиги. В составе сборной Португалии он провел 49 матчей и дважды побеждал в Лиге наций УЕФА.

Его брат Андре Силва выступал за клуб второго португальского дивизиона "Пеньяфиел".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Португалии в страшном ДТП погиб 19-летний футболист.

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