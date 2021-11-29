"Золотой мяч-2021": кто станет обладателем самой престижной футбольной награды

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Карина Ожерельева
Сегодня 29 ноября в Париже будет объявлено имя обладателя "Золотого мяча-2021", которым ежегодно отмечают лучшего футболиста мира. Об этом сообщает Depo.Сектор.
Награда "Золотой мяч" - фото из открытых источников
В список вошли 29 футболистов, отличившихся за 2021 год. Среди претендентов есть Роберт Левандовски ("Бавария"), Жоржиньо ("Челси"), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Килиан Мбаппе (ПСЖ) и другие. Сейчас именно аргетинский футболист Месси — главный фаворит в борьбе за награду.
К настоящему моменту Лионель Месси уже владеет шестью "Золотыми мячами". Ранее он получал его в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.
Главный редактор издания France Football, которое занимается организацией вручения награды, Паскаль Ферре признался, что победитель уже известен, однако отказался объявлять его имя.
Как сообщали ранее "Комментарии", Лионель Месси получил шестой "золотой мяч" и опередил по количеству наград Криштиану Роналду.
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