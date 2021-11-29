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"Золотой мяч-2021": кто станет обладателем самой престижной футбольной награды

Имя победителя уже известно, однако его держат в секрете

сегодня, 16:00
Автор:

Карина Ожерельева
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Сегодня 29 ноября в Париже будет объявлено имя обладателя "Золотого мяча-2021", которым ежегодно отмечают лучшего футболиста мира. Об этом сообщает Depo.Сектор.

"Золотой мяч-2021": кто станет обладателем самой престижной футбольной награды

Награда "Золотой мяч" - фото из открытых источников

В список вошли 29 футболистов, отличившихся за 2021 год. Среди претендентов есть Роберт Левандовски ("Бавария"), Жоржиньо ("Челси"), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Килиан Мбаппе (ПСЖ) и другие. Сейчас именно аргетинский футболист Месси — главный фаворит в борьбе за награду.

"Лионель – очень важный игрок в составе ПСЖ. Он уникальный футболист. Когда в команде такой игрок – это привилегия. Считаю, что Лео – фаворит в борьбе за "Золотой мяч". Я всегда буду защищать партнеров по команде. И я желаю ему успеха", — отмечает защитник ПСЖ Серхио Рамос сосовно шансов нападающего команды завоевать "Золотой мяч".

К настоящему моменту Лионель Месси уже владеет шестью "Золотыми мячами". Ранее он получал его в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

Главный редактор издания France Football, которое занимается организацией вручения награды, Паскаль Ферре признался, что победитель уже известен, однако отказался объявлять его имя.

"Игрок уже знает. Мы сделали с ним большое интервью, фотосессию. Все было секретно, никто из посторонних об этом не знает. Победитель был в восторге, как и все предшественники. Футбольные фанаты также будут рады узнать обладателя 65-го "Золотого мяча". Я в этом уверен", – сообщает Паскаль.

Как сообщали ранее "Комментарии", Лионель Месси получил шестой "золотой мяч" и опередил по количеству наград Криштиану Роналду.


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Источник: https://sector.depo.ua/ukr/football/brutalniy-ramos-viddae-zolotiy-myach-lionelyu-messi-202111291396171
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