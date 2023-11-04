Зинченко, Миколенко и другие: где и когда смотреть матчи украинцев в АПЛ

Сегодня в Английской Премьер-лиге будут сыграны семь матчей 11 тура. Среди них в четырех матчах могут сыграть украинцы. Где и о какой смотреть эти поединки сообщают "Комментарии".



Зинченко празднует гол. Фото с открытых источников

Матчи Миколенко, Забарного и Ярмолюка

В 17:00 состоятся сразу три матча команд, в которых есть украинцы. "Эвертон" Миколенко будет дома принимать "Брайтон". "Борнмут" Забарного поедет в гости в "Манчестер Сити", а "Брентфорд" Ярмолюка сыграет дома против "Вест Хэма". Миколенко, набравший отличную форму в последних матчах, точно должен сегодня сыграть в основе своей команды. То же касается и Забарного, который вообще отыграл все матчи этого сезона АПЛ без замен. 19-летний Ярмолюк, скорее всего, может выйти только во втором тайме. Матчи можно посмотреть на платформе Setanta Sport.



"Ньюкасл" – "Арсенал"

В центральном матче игрового дня Ньюкасл Юнайтед в 19:30 на Сент-Джеймс Парк будет принимать лондонский Арсенал. Команда Александра Зинченко находится на второй позиции в таблице АПЛ, а сороки – на шестой. В последнем матче "канониры" проиграли в Кубке лиги "Вест Хэму" (1:3), а "Ньюкасл" выиграл "МЮ" (3:0). Матч также будет транслироваться по платформе Setanta Sport.



Расписание всех матчей АПЛ на сегодня.

14:30 Фулхэм – Манчестер Юнайтед

17:00 Бернли – Кристалл Пелес

17:00 Брентфорд – Вест Хэм.

17:00 Эвертон – Брайтон

17:00 Манчестер Сити – Борнмут

17:00 Шеффилд Юнайтед – Вулвергемптон

19:30 Ньюкасл Юнайтед – Арсенал



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