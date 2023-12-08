"Жирона" разгромила соперника и вышла в 1/16 Кубка Испании: как сыграл Цыганков



















Вчера состоялся матч в рамках 1/32 финала Кубка Испании по футболу, где встречались "Ориуэла" и "Жирона". В заявке команды Мичела не было Артема Довбика, а Виктор Цыганков начал матч со скамейки запасных. Обзор матча и голы, смотрите в материале "Комментариев".



Игроки Жироны празднуют гол. Фото прес-служба клуба

Состав "Жироны": Солис Ромеро, Альмена, Бернардо, Валери, Кебе, Мартинес, Порту, Стуани (К), Торре, Фуидиас, Хуанпе.

Голы: Торре 7, Стуани 66, Стуани 74, Порту 82, Валери 87 – Жирона. Мендинуэта 27, Букер, 45+3.

Предупреждения: Муньос (Ориуэла), Стуани (Жирона).





Виктор Цыганков начал матч со скамейки запасных и появился на поле на 83 минуте при счете 4:2 в пользу "Жироны". Результативными действиями не отличился. Артем Довбик вообще не попал в заявку на матч. Украинский форвард получил отдых.

Свой следующий матч команда Довбика и Цыганкова проведет 10 ноября на выезде против "Барселоны". Начало матча в 22:00.

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