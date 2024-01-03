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"Жирона" против "Атлетико": где смотреть центральный матч тура в Ла Лиге

"Жирона" имеет одинаковое количество очков с мадридским "Реалом" и идет второй в Ла Лиге

3 января 2024, 16:53
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня состоится матч 19 тура испанской Ла Лиги, в котором "Жирона" за которую играют Цыганков и Довбик будет принимать на своем поле мадридский "Атлетико". Где и о какой смотреть этот матч, читайте в материале "Комментариев".

"Жирона" против "Атлетико": где смотреть центральный матч тура в Ла Лиге

Цыганков и Довбик на тренировке. Фото прес-служба Жироны

Где посмотреть матч

Игру "Жироны" против "Атлетико" можно посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 22:30 по киевскому времени.

Расписание и результаты всех матчей 19-го тура испанской Ла Лиги

Вторник, 2 января

  • "Валенсия" – "Вильярреал" – 3:1

  • "Реал Сосьедад" — "Алавес" — 1:1

  • "Хетафе" — "Райо Вальекано" — 0:2

Среда, 3 января

  • 18:00 "Гранада" – "Кадис"

  • 20:15 "Реал" — "Мальорка"

  • 20:15 "Сельта" — "Бетис"

  • 22:30 "Жирона" — "Атлетико"

Четверг, 4 января

  • 18:00 "Осасуна" — "Альмерия"

  • 20:15 "Севилья" — "Атлетик"

  • 22:30 "Лас-Пальмас" — "Барселона

Ситуация в турнирной таблице перед 19 туром

Мадридский "Реал" лидер Ла Лиги и имеет 45 набранных баллов после 17 туров. "Жирона" занимает второе место. В активе подопечных Мичела также 45 набранных очков, но они уступают "сливочным" за счет очной встречи. "Барселона" занимает третье место. В активе "блаугранас" 38 очков. На три очка меньше и игру в запасе у "Атлетико", который идет четвертым.

Читайте также, что у главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти есть приятная "головная боль" относительно позиции основного вратаря команды. Ведь, что Кепа, Лунин хорошо показали себя в этом сезоне и сажать на скамью запасных кого-то из них это очень трудный выбор. Поэтому наставник "сливочных" решил проводить ротацию между голкиперами во второй половине сезона.




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Источник: https://comments.ua/ua
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