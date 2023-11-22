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Жеребьевка Евро-2024: стали известны все четыре корзины

В случае попадания на Евро через плей-офф сборная Украины оказаться в четвертой корзине

сегодня, 15:04
Автор:
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Куров Артем
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Завершилась квалификация к Евро-2024 и по итогам 20 сборных напрямую вышли на Евро. Также стали известны корзины на жеребьевку финальной части турнира. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА в соцсети X, передают "Комментарии".

Жеребьевка Евро-2024: стали известны все четыре корзины

Кубок Европы на стадионе. Фото с открытых источников

Самые сильные сборные, как обычно, разместились в первой корзине:


Германия, Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Великобритания.

Корзина 2: Венгрия, Турция, Румыния, Дания, Албания, Австрия.

Корзина 3: Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия

Наиболее интересна нам четвертая корзина, в которой может оказаться сборная Украины, если пройдет плей-офф сетки А или B. Также следует отметить, что действующие чемпионы Европы находятся в четвертой корзине, поэтому в одной из групп точно будут играть две топ-сборные.

Корзина 4: Италия, Сербия, Швейцария, победитель сетки плей-офф A, победитель сетки плей-офф B, победитель сетки плей-офф C.

Сама жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы 2024 года состоится в городе Гамбург, Германия 2 декабря. Начало в 19:00 по Киеву.

Жеребьевка Евро-2024: стали известны все четыре корзины - фото 2

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Напомним, что завершилась квалификация к Евро-2024, в которой принимала участие и Украина. По ее итогам 20 сборных напрямую вышли на Евро. Кто именно вышел в финальную часть турнира читайте в материале "Комментариев".



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Источник: https://x.com/EURO2024/status/1727104395236806936?s=20
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