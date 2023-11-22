Жеребьевка Евро-2024: стали известны все четыре корзины

Завершилась квалификация к Евро-2024 и по итогам 20 сборных напрямую вышли на Евро. Также стали известны корзины на жеребьевку финальной части турнира. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА в соцсети X, передают "Комментарии".



Кубок Европы на стадионе. Фото с открытых источников

Самые сильные сборные, как обычно, разместились в первой корзине:



Германия, Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Великобритания.



Корзина 2: Венгрия, Турция, Румыния, Дания, Албания, Австрия.



Корзина 3: Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия



Наиболее интересна нам четвертая корзина, в которой может оказаться сборная Украины, если пройдет плей-офф сетки А или B. Также следует отметить, что действующие чемпионы Европы находятся в четвертой корзине, поэтому в одной из групп точно будут играть две топ-сборные.



Корзина 4: Италия, Сербия, Швейцария, победитель сетки плей-офф A, победитель сетки плей-офф B, победитель сетки плей-офф C.



Сама жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы 2024 года состоится в городе Гамбург, Германия 2 декабря. Начало в 19:00 по Киеву.



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Напомним, что завершилась квалификация к Евро-2024, в которой принимала участие и Украина. По ее итогам 20 сборных напрямую вышли на Евро. Кто именно вышел в финальную часть турнира читайте в материале "Комментариев".

