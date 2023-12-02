Жеребьевка Евро-2024: где и когда смотреть в какой группе может оказаться Украина

Сегодня, 2 декабря, в 19:00 по киевскому времени, состоится жеребьевка финальной стадии Евро-2024, которая пройдет в Эльбской филармонии Гамбурга, сообщает УАФ. Где следить, кто станет соперником сборной Украины на Евро в случае победы в плей-офф, читайте в материале "Комментариев".



Сборная Украины перед матчем. Фото прес-служба УАФ

Корзины жеребьевки Евро-2024

Корзина 1: Германия, Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия.

Корзина 2: Венгрия, Турция, Румыния, Дания, Албания, Австрия.

Корзина 3: Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия

Наиболее интересна нам четвертая корзина, в которой может оказаться сборная Украины, если пройдет плей-офф сетки B. Также следует отметить, что действующие чемпионы Европы находятся в четвертой корзине, поэтому в одной из групп точно будут играть две топ-сборные.

Корзина 4: Италия, Сербия, Швейцария, победитель сетки плей-офф A, победитель сетки плей-офф B, победитель сетки плей-офф C.

За церемонией жеребьевки можно будет следить на официальном сайте УЕФА. Начало в 19.00.

Плей-офф отбора Евро-2024

Путь А

Полуфиналы

21.03.2024

Польша — Эстония.

Уэльс — Финляндия.

Финал

26.03.2024

Уэльс/Финляндия — Польша/Эстония.

Путь В

Полуфиналы

21.03.2024

Израиль — Исландия

Босния и Герцеговина.

Финал

26.03.2024

Босния и Герцеговина/ Украина — Израиль/Исландия

Путь С

Полуфиналы

21.03.2024

Грузия — Люксембург

Греция — Казахстан

Финал

26.03.2024

Грузия/Люксембург — Греция/Казахстан

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