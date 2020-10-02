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Главная Новости Спорт футбол Жеребьевка Лиги Европы: с кем сыграет луганская "Заря"
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Жеребьевка Лиги Европы: с кем сыграет луганская "Заря"

В пятницу "Заря" узнает своих соперников

сегодня, 10:53
Автор:

Владимир Лавский

В пятницу, второго октября, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Начало — в 14.00. Украину на данной стадии турнира представит лишь один клуб — луганская "Заря", которая попала автоматически в группу как бронзовый призер национального чемпионата. 

Жеребьевка Лиги Европы: с кем сыграет луганская "Заря"

Напомним, квалификацию турнира так и не смогли пройти коваливский "Колос" (уступивший в третьем раунде "Риеке") и черниговская "Десна", которая на той же стадии вылетела от немецкого "Вольфсбурга". 

"Заря", согласно клубному коэффициенту, оказалась в четвертой корзине, худшей среди всех. Ее соперника точно не будут "Ницца", "Лилль", "Риека", "Дандолк", "Слован", "Антверпен", "Лех", "Сивасспор", "Вольфсберг", "Омония", ЦСКА София. Полностью с составами корзин можно ознакомиться на официальном сайте УЕФА. 

Ограничения такие же, как и  в жеребьевке Лиге чемпионов. Клубы из одной страны не могут встретиться на данной стадии еврокубка. Плюс "Заря" не может сыграть с российским клубом (он один — ЦСКА, который в первом корзине).

Как ранее сообщали "Комментарии", киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" узнали соперников на групповом этапе Лиге чемпионов. 



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