Жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА: с кем сыграют "Динамо" и "Шахтер"

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" в четверг узнают соперников на групповом этапе Лиги чемпионов.

Сама процедура жеребьевки начнется в 18.00 по киевскому времени в Женеве. Помимо самой процедуры жеребьевки, УЕФА определит также лучших игроков прошлого сезона в Лиге чемпионов.

Донецкий клуб при жеребьевке будет во второй корзине. Это значит, что на групповом этапе подопечные Луиша Каштру не смогут сыграть против испанских "Барселоны" и "Атлетико", английских "Манчестер Сити", "Челси" и "Манчестер Юнайтед", а также немецкой "Боруссии" и нидерландского "Аякса".

У киевлян ситуация с рейтингом похуже ("Динамо" в третьей корзине), поэтому, скорее всего, команде Мирчи Луческу достанутся более сильные соперники. Точно столичный клуб не сыграет итальянскими "Аталантой", "Лацио" и "Интером", австрийским "Зальцбургом", греческим "Олимпиакосом", немецким "Лейпцигом" и российским "Краснодаром".

Стоит отметить, что по умолчанию украинские клубы не могут встретиться между собой и сыграть с российскими клубами по политическим мотивам.





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