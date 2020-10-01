kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.10.2020

BTC/USD

10615.65

ETH/USD

352.92

LTC/USD

46.24

НБУ 02.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Спорт футбол Жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА: с кем сыграют "Динамо" и "Шахтер"
commentss НОВОСТИ Все новости

Жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА: с кем сыграют "Динамо" и "Шахтер"

В четверг состоится жеребьевка Лиги чемпионов

1 октября 2020, 17:28
Автор:

Владимир Лавский

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" в четверг узнают соперников на групповом этапе Лиги чемпионов.

Жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА: с кем сыграют "Динамо" и "Шахтер"

Сама процедура жеребьевки начнется в 18.00 по киевскому времени в Женеве. Помимо самой процедуры жеребьевки, УЕФА определит также лучших игроков прошлого сезона в Лиге чемпионов.

Донецкий клуб при жеребьевке будет во второй корзине. Это значит, что на групповом этапе подопечные Луиша Каштру не смогут сыграть против испанских "Барселоны" и "Атлетико", английских "Манчестер Сити", "Челси" и "Манчестер Юнайтед", а также немецкой "Боруссии" и нидерландского "Аякса". 

У киевлян ситуация с рейтингом похуже ("Динамо" в третьей корзине), поэтому, скорее всего, команде Мирчи Луческу достанутся более сильные соперники. Точно столичный клуб не сыграет итальянскими "Аталантой", "Лацио" и "Интером", австрийским "Зальцбургом", греческим "Олимпиакосом", немецким "Лейпцигом" и российским "Краснодаром". 

Стоит отметить, что по умолчанию украинские клубы не могут встретиться между собой и сыграть с российскими клубами по политическим мотивам.


Как ранее сообщали "Комментарии", "Динамо" впервые за четыре года пробилось в групповой турнир Лиги чемпионов. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости