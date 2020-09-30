Киевское "Динамо" - в группе Лиге чемпионов!

Киевское "Динамо" в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов разгромило "Гент" и пробилось в основной этап впервые за четыре года.

Итоговый счет — 3:0. Сначала Виталий Буяльский, получив передачу Виталия Супряги с левого фланга, в касание отправил мяч в сетку ворот. "Гент" попытался оперативно сравнять счет в матче, но до перерыва счет на табло изменился как раз в пользу киевлян. Карлос Де Пена реализовал пенальти после нарушения правил в чужой штрафной площади. Пожалуй, на этом игра и завершилась.

Во втором тайме киевский клуб только увеличил разницу в счете. Еще один пенальти, и Родригес с 11 метров пробил точно в левый угол.

Таким образом, в групповом этапе Лиге чемпионов от Украины сыграют два клуба. Помимо "Динамо", им будет чемпион Украины — донецкий "Шахтер". Жеребьевка турнира состоится в четверг, 1 октября. Начало — в 18.00.

Как ранее сообщали "Комментарии", "Динамо" победило в первом матче на выезде.

В первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" на выезде обыграло бельгийский "Гент" со счетом 2:1.



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