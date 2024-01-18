Завтрашний матч немецкой Бундеслиги перенесен: в чем причина

Матч 18 тура немецкой Бундеслиги между "Майнцом" и "Унион" Берлин, который должен был состояться завтра в 21:30, будет перенесен из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Майнц".



Стадион Майнца. Фото прес-служба клуба

Домашняя игра "Майнца" против "Унион" Берлин в пятницу, 19 января, будет отменена и перенесена на более позднюю дату из-за рисков для безопасности зрителей, связанных с погодными условиями. Причиной этого сильное образование льда на нижних ярусах домашнего стадиона, особенно в зоне стояния, а также на маршрутах заезда. Такое решение было принято по согласованию с Немецкой футбольной лигой (DFL) и Союзом Берлина. Дата проведения матча еще не известна, но вскоре будет установлена ​​DFL. Все билеты на игру остаются действительными, – говорится в сообщении ФК Майнц.

Расписание матчей 18 тура германской Бундеслиги

Суббота, 20 января

16:30 "Фрайбург" — "Хоффенхайм";

16:30 "Кельн" — "Боруссия" Дортмунд;

16:30 "Бохум" — "Штутгарт";

16:30 "Хайденхайм" — "Вольфсбург";

16:30 "Дармштадт" — "Айнтрахт" Франкфурт;

19:30 "РБ Лейпциг" — "Байер" Леверкузен;

Воскресенье, 21 января

16:30 "Бавария" Мюнхен — "Вердер" Бремен;

18:30 "Боруссия" Менхенгладбах — "Аугсбург".

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