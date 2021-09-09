Защитник сборной Украины рассказал о причине неудачи команды после очередной ничьи с Чехией

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов разочарован итоговым счетом на табло после товарищеского матча против Чехии, который снова закончился ничьей для "сине-желтых". Футболист считает, что главная команда страны попала в "черную" полосу и ее настигло невезение. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание Tribuna.

Тренировка сборной Украины Фото: football.ua

Один из лидеров донецкого "Шахтера" и сборной Украины в послематчевом интервью признал, что команда очень огорчена итоговым счетом в игре с Чехией, ведь парни настраивались на победу, очень хотелось прервать серию ничейных результатов. С такого результата уже даже никто не пытается шутить, потому как все понимают, что нужно найти источник проблемы и устранить его как можно скорее.

Среди главных проблем, на которых акцентировал внимание Сергей Кривцов, есть то, что команда от матча к матчу не может реализовать, казалось бы, стопроцентные моменты. К тому же постоянно пропускает ненужные голы, в итоге теряет очки. Серия ничейных результатов уже слишком затянулась.

"Уже не смешно ни ребятам, ни тренерскому штабу. Мы самая мирная команда – одни ничьи", – заявил защитник.

Он добавил, главный тренер, как и перед каждым матчем, очертил задачу в игре с чехами, но футболисты сборной ее провалили. По словам Кривцова, все игроки понимают, что это товарищеский матч, но настораживает, что, как и в игре с Казахстаном, мяч оказался в сетке наших ворот на последних секундах поединка. В таком настроении очень сложно готовиться к важному матчу со сборной Финляндии. Отметим, именно финны сегодня становятся главными конкурентами украинцев на второе место в группе отбора на ЧМ.

Читайте также на портале "Комментарии" — сборная Украины получила нового тренера.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!