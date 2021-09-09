logo
Русский Українська

BTC/USD

46429.08

ETH/USD

3555.94

LTC/USD

185.77

USD/UAH

26.97

EUR/UAH

32.00

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт футбол Защитник сборной Украины рассказал о причине неудачи команды после очередной ничьи с Чехией
commentss НОВОСТИ Все новости

Защитник сборной Украины рассказал о причине неудачи команды после очередной ничьи с Чехией

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов прокомментировал ничью против Чехии (1:1)

сегодня, 10:50
Автор:

Кравцев Сергей

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов разочарован итоговым счетом на табло после товарищеского матча против Чехии, который снова закончился ничьей для "сине-желтых". Футболист считает, что главная команда страны попала в "черную" полосу и ее настигло невезение. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание Tribuna. 

Защитник сборной Украины рассказал о причине неудачи команды после очередной ничьи с Чехией

Тренировка сборной Украины Фото: football.ua

Один из лидеров донецкого "Шахтера" и сборной Украины в послематчевом интервью признал, что команда очень огорчена итоговым счетом в игре с Чехией, ведь парни настраивались на победу, очень хотелось прервать серию ничейных результатов. С такого результата уже даже никто не пытается шутить, потому как все понимают, что нужно найти источник проблемы и устранить его как можно скорее.

Среди главных проблем, на которых акцентировал внимание Сергей Кривцов, есть то, что команда от матча к матчу не может реализовать, казалось бы, стопроцентные моменты. К тому же постоянно пропускает ненужные голы, в итоге теряет очки. Серия ничейных результатов уже слишком затянулась.  

"Уже не смешно ни ребятам, ни тренерскому штабу. Мы самая мирная команда – одни ничьи", – заявил защитник.

Он добавил, главный тренер, как и перед каждым матчем, очертил задачу в игре с чехами, но футболисты сборной ее провалили. По словам Кривцова, все игроки понимают, что это товарищеский матч, но настораживает, что, как и в игре с Казахстаном, мяч оказался в сетке наших ворот на последних секундах поединка. В таком настроении очень сложно готовиться к важному матчу со сборной Финляндии. Отметим, именно финны сегодня становятся главными конкурентами украинцев на второе место в группе отбора на ЧМ. 

Читайте также на портале "Комментарии" — сборная Украины получила нового тренера.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ua.tribuna.com/football/1101012760-sergej-krivczov-pochuvstvoval-nebolshuyu-bol-v-ikronozhnoj-myshcze.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ