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"Заря" во второй раз в сезоне сменила тренера: кто возглавил команду

"Заря" с новым тренером уже завтра будет играть в УПЛ против "ЛНЗ"

сегодня, 14:54
Автор:
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Куров Артем
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После недавнего поражения "Зари" в Лиге Конференции от Маккаби Тель-Авив, главный тренер команды, Валерий Кривенцов, и его помощник Александр Коваль подали заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает прессслужба ФК "Заря", передают "Комментарии".

"Заря" во второй раз в сезоне сменила тренера: кто возглавил команду

Коваль - новый тренер "Зари". Фото прес-служба "Зари"

По этому поводу, исполнять обязанности тренера "Зари" будет хорошо известен луганским болельщикам специалист — спортивный директор Юрий Григорьевич Коваль, — говорится в сообщении клуба.


Следующий поединок "Зари" состоится уже завтра, 12 ноября, на стадионе "Скиф" во Львове. Луганская команда и ее новый тренер будут принимать "ЛНЗ".

Все поединки 14-го тура УПЛ

10 ноября

  • "Колос" — "Минай" 2:0

11 ноября

  • "Оболонь" — "Ворскла" 13:00 Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.

  • "Полесье" — "Металлист 1925" 15:00 Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.

  • "Александрия" — "Верес" 17:00 Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.

12 ноября

  • "Кривбасс" — "Динамо" 13:00 YouTube-канал ФК "Кривбасс"

  • "Заря" — "ЛНЗ" 14:00 УНИАН

  • "Черноморец" — "Движение" 17:00 Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.

  • "Шахтер" — "Днепр-1" 19:00 Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.


Напомним, что сегодня мадридский "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" сыграет матч 13 тура испанской Примеры против "Валенсии". У обеих команд в составе есть украинцы, имеющие хорошие шансы появиться на поле. Где и сколько времени смотреть матч читайте в материале "Комментариев".



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Источник: http://zarya-lugansk.com/news_show.php?news_id=12643
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