"Заря" во второй раз в сезоне сменила тренера: кто возглавил команду

После недавнего поражения "Зари" в Лиге Конференции от Маккаби Тель-Авив, главный тренер команды, Валерий Кривенцов, и его помощник Александр Коваль подали заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает прессслужба ФК "Заря", передают "Комментарии".



Коваль - новый тренер "Зари". Фото прес-служба "Зари"

По этому поводу, исполнять обязанности тренера "Зари" будет хорошо известен луганским болельщикам специалист — спортивный директор Юрий Григорьевич Коваль, — говорится в сообщении клуба.



Следующий поединок "Зари" состоится уже завтра, 12 ноября, на стадионе "Скиф" во Львове. Луганская команда и ее новый тренер будут принимать "ЛНЗ".



Все поединки 14-го тура УПЛ

10 ноября



"Колос" — "Минай" 2:0

11 ноября



"Оболонь" — "Ворскла" 13:00 Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.

"Полесье" — "Металлист 1925" 15:00 Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.

"Александрия" — "Верес" 17:00 Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.

12 ноября



"Кривбасс" — "Динамо" 13:00 YouTube-канал ФК "Кривбасс"

"Заря" — "ЛНЗ" 14:00 УНИАН

"Черноморец" — "Движение" 17:00 Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.

"Шахтер" — "Днепр-1" 19:00 Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.





Напомним, что сегодня мадридский "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" сыграет матч 13 тура испанской Примеры против "Валенсии". У обеих команд в составе есть украинцы, имеющие хорошие шансы появиться на поле. Где и сколько времени смотреть матч читайте в материале "Комментариев".