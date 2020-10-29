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Главная Новости Спорт футбол "Заря" - "Брага": во сколько матч и где смотреть
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"Заря" - "Брага": во сколько матч и где смотреть

Сегодня у луганского клуба важный матч для дальнейшей борьбы за второе место

сегодня, 10:45
Автор:

Владимир Лавский

В четверг, 29 октября, луганская "Заря" сыграет матч 2-го тура Лиги Европы против "Браги". "Комментарии" рассказывают, где можно посмотреть данный матч.

"Заря" - "Брага": во сколько матч и где смотреть

Старт еврокубковой кампании для подопечных Виктора Скрипника вряд ли можно назвать удачным. Украинцы отправились на выезд к "Лестеру" (главному фавориту группы) и там были разгромлены — 0:3. Конечно, подвигов никто не ожидал, но те ошибки, которые были допущены, заставляют задуматься о дальнейших перспективах.

Сегодня в Запорожье, где пройдет встреча, пожалует "Брага", одна из самых стабильных команд Португалии последних лет. У соперника уже есть три очка после победы в первом туре над АЕКом со счетом 3:0, так что и сегодня гости попытаются действовать с позиции силы.

Матч начнется в 19.55. Посмотреть его в прямом эфире можно на телеканале "Футбол 1" и медиасервисе MEGOGO.

Как ранее сообщали "Комментарии", "Заря" узнала соперников на групповом этапе Лиги Европы.


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