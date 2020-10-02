Луганская "Заря" узнала своих соперников на групповом раунде Лиги Европы

В пятницу, 2 октября, луганская "Заря" узнала соперников на групповом этапе Лиги Европы. Вместе с подопечными Виктора Скрипника в одном квартете выступят "Брага", "Лестер" и АЕК.

Удачной жеребьевку для украинского клуба назвать сложно. Если с первой корзины попался сносный вариант в лице бронзового призера чемпионата Португалии ("Брага"), то встреча против "Лестера" ничего хорошего не сулит. На данный момент подопечные Брэндона Роджерса лидируют в английской премьер-лиге, показывая очень высокий уровень футбола. Плюс выезд в Грецию к АЕКу, если УЕФА разрешит болельщиков на трибунах, выглядит неутешительным вариантом.

Как ранее сообщали "Комментарии", киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" узнали соперников на групповом этапе Лиги чемпионов.

Донецкий "Шахтер" попал в группу В, где подопечным Луиша Каштру предстоит сыграть против "Реала", "Интера" и "Боруссии" из Менхенгладбаха.

Для украинского клуба этот квартет смело можно назвать группой смерти. О силе мадридцев лишний раз говорить не приходится, "Интер" на протяжении последних сезонов стабильно набирает, и сейчас по составу выглядит едва ли не сильнейшим клубом в Италии. Ну и немцы из четвертой корзины — однозначно худший вариант.





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