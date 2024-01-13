Забьет ли Мудрик "Фулхэму" в этот раз: где смотреть матч АПЛ

Сегодня состоится матч 21 тура английской Премьер-лиги "Челси" — "Фулхэм". Где и когда смотреть поединок с участием Михаила Мудрика, читайте в материале "Комментариев".



Мудрик забивает гол. Фото прес-служба ФК Челси

Где посмотреть матч

Игру "Челси" — "Фулхэм" можно будет посмотреть на платформах Megogo в разделе Спорт/Футбол или на канале Setanta Sports. Также матч будут транслировать на платформе Setanta Sports при условии, что у вас есть подписка. Начало матча в 14:30 по киевскому времени.

Расписание всех матчей 21 тура АПЛ

Пятница, 12 января

21:45 "Бернли" 1:1 "Лутон"

Суббота, 13 января

14:30 "Челси" — "Фулхэм"

19:30 "Ньюкасл" — "Манчестер Сити"

Воскресенье, 14 января

"Эвертон" — "Астон Вилла"

"Манчестер Юнайтед" — Тоттенхэм"

Суббота, 20 января

"Арсенал" — "Кристалл Пелас"

"Брентфорд" — "Ноттингем"

Воскресенье, 21 января

"Шеффилд Юнайтед" — "Вест Хэм"

"Борнмут" — "Ливерпуль"

Понедельник, 22 января

"Брайтон" — "Вулверхэмптон"

Турнирная таблица АПЛ перед 21 туром

В турнирной таблице АПЛ лидирует "Ливерпуль", который имеет 45 очков. Далее следует сенсационная "Астон Вилла", а на два балла меньше и матч в запасе у "Манчестер Сити", который идет третьим. Топ-4 замыкает "Арсенал" Зинченко, у него 37 очков. "Челси" с Михаилом Мудриком расположилось ровно посередине — на 10 позиции и имеет 28 зачетных баллов. Команды других украинских футболистов находятся в нижней части турнирной таблицы. "Брентфорд" Ярмолюка 16-й. Борнмут Забарного и Эвертон Миколенко расположились на 12 и 17 позициях соответственно.

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

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