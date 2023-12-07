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"Ювентус" продаст двух игроков, ради трансфера украинского таланта

"Шахтер" оценивает талантливого полузащитника в 25 миллионов евро

сегодня, 17:49
Автор:
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Куров Артем
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Не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу, который, как сообщает Tuttosport, может продать несколько игроков ради трансфера украинца.

"Ювентус" продаст двух игроков, ради трансфера украинского таланта

Судаков в матче Лиги чемпионов. Фото прес-служба "Шахтера"

Как сообщает источник, "Ювентус" зимой надеется подписать Судакова, однако чтобы это сделать "старой синьоре" придется продать несколько игроков. Шахтер оценивает талантливого полузащитника в 25 миллионов евро и не собирается снижать цену. Кандидатами на уход из туринского клуба являются Сэм Айлинг и Кенан Йылдиз.


Интерес других клубов

Судаков стал одним из самых обсуждаемых молодых талантов в футбольной Европе. Он находится под радаром таких грандов, как Ювентус, Боруссия Дортмунд и Наполи.

Кроме того, "Барселона", "Бавария" и "Байер" также проявляли интерес к Судакову. Что касается клубов Премьер-лиги, то, по информации 90min, "Арсенал", "Манчестер Сити", "Ньюкасл Юнайтед" и "Вест Хэм Юнайтед" активно следят за развитием молодого украинца. Также сообщается, что скауты этих команд просматривали Георгия в Леверкузене в матче со сборной Италии.

Лучший игрок "Шахтера"

Напомним, что 4968 респондентов признали талантливого 21-летнего хавбека лучшим игроком ноября, что составляет 45,8% от всего опрошенного числа. Это уже третья награда подряд для Судакова. В ноябре он провел 5 матчей без замен и во многом способствовал победам "Шахтера" над "Динамо", а в Лиге чемпионов над "Барселоной" и "Антверпеном".


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Источник: https://www.tuttosport.com/news/calcio/serie-a/juventus/2023/12/06-118335078/sudakov_il_pallino_di_giuntoli_per_il_mercato_juve_anche_allegri_cambia_idea
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