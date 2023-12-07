"Ювентус" продаст двух игроков, ради трансфера украинского таланта



















Не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу, который, как сообщает Tuttosport, может продать несколько игроков ради трансфера украинца.



Судаков в матче Лиги чемпионов. Фото прес-служба "Шахтера"

Как сообщает источник, "Ювентус" зимой надеется подписать Судакова, однако чтобы это сделать "старой синьоре" придется продать несколько игроков. Шахтер оценивает талантливого полузащитника в 25 миллионов евро и не собирается снижать цену. Кандидатами на уход из туринского клуба являются Сэм Айлинг и Кенан Йылдиз.

Интерес других клубов

Судаков стал одним из самых обсуждаемых молодых талантов в футбольной Европе. Он находится под радаром таких грандов, как Ювентус, Боруссия Дортмунд и Наполи.

Кроме того, "Барселона", "Бавария" и "Байер" также проявляли интерес к Судакову. Что касается клубов Премьер-лиги, то, по информации 90min, "Арсенал", "Манчестер Сити", "Ньюкасл Юнайтед" и "Вест Хэм Юнайтед" активно следят за развитием молодого украинца. Также сообщается, что скауты этих команд просматривали Георгия в Леверкузене в матче со сборной Италии.

Лучший игрок "Шахтера"

Напомним, что 4968 респондентов признали талантливого 21-летнего хавбека лучшим игроком ноября, что составляет 45,8% от всего опрошенного числа. Это уже третья награда подряд для Судакова. В ноябре он провел 5 матчей без замен и во многом способствовал победам "Шахтера" над "Динамо", а в Лиге чемпионов над "Барселоной" и "Антверпеном".





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