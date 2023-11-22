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Я понимаю, что болельщики разочарованы нашими результатами – Игорь Суркис

Сегодня 22 ноября президенту киевского "Динамо" исполнилось 65 лет

сегодня, 15:29
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня президенту киевского "Динамо" Игорю Суркису исполняется 65 лет. По этому поводу, а также ситуации в клубе и украинском футболе в целом он дал интервью пресс-службе клуба.

Я понимаю, что болельщики разочарованы нашими результатами – Игорь Суркис

Суркис на тренировке "Динамо". Фото прес-служба клуба

Президент "Динамо" дал ответ на вопрос, что ему больше всего запомнилось за все эти годы в клубе и рассказал о нынешнем положении дел.


Главное событие – выход в полуфинал Лиги чемпионов во время работы Валерия Лобановского. Тогда президентом клуба был мой брат. Мы должны равняться на этот результат. Надеюсь, может, когда-нибудь нам удастся это повторить.

Как я воспринимаю неудачи? Каждый раз, когда команда проигрывает или играет вничью, мне это очень не нравится, нервы напрягаются и хочется все оставить. Но на следующий день понимаешь, что должен делать свое дело и пытаться достичь лучших результатов.

Это очень сложно, ведь сегодня мы не можем пригласить качественных легионеров, которые могли бы играть в такой команде, как киевское "Динамо", усилить ее. Те иностранцы, которые приходили к нам в последнее время – Витиньо, Лонвейк, Перрис – и те легионеры, которые уже были в команде во время войны, разъехались кто куда. Да, у нас тяжелые времена, и я понимаю, что болельщики, мягко говоря, не радуются нашим результатам, – сказал Игорь Суркис.

Читайте также, что из-за повреждения Кепы Аррисабалаги перед матчем с "Брагой" 8 ноября место в воротах "королевского клуба" занял Андрей Лунин. Испанец должен был восстановиться после международной паузы, однако, как сообщает журналист COPE Мигель Анхель Диас, Кепа пропустит еще несколько ближайших игр.

Напомним, что завершилась квалификация к Евро-2024 , в которой принимала участие и Украина. По ее итогам 20 сборных напрямую вышли на Евро. Кто именно вышел в финальную часть турнира читайте в материале "Комментариев".



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Источник: https://fcdynamo.com/news/igor-surkis-vijna-zakinchitsya-nashoyu-peremogoyu-i-niyak-inakshe
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