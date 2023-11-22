Я понимаю, что болельщики разочарованы нашими результатами – Игорь Суркис

Сегодня президенту киевского "Динамо" Игорю Суркису исполняется 65 лет. По этому поводу, а также ситуации в клубе и украинском футболе в целом он дал интервью пресс-службе клуба.



Суркис на тренировке "Динамо". Фото прес-служба клуба

Президент "Динамо" дал ответ на вопрос, что ему больше всего запомнилось за все эти годы в клубе и рассказал о нынешнем положении дел.



Главное событие – выход в полуфинал Лиги чемпионов во время работы Валерия Лобановского. Тогда президентом клуба был мой брат. Мы должны равняться на этот результат. Надеюсь, может, когда-нибудь нам удастся это повторить.

Как я воспринимаю неудачи? Каждый раз, когда команда проигрывает или играет вничью, мне это очень не нравится, нервы напрягаются и хочется все оставить. Но на следующий день понимаешь, что должен делать свое дело и пытаться достичь лучших результатов.

Это очень сложно, ведь сегодня мы не можем пригласить качественных легионеров, которые могли бы играть в такой команде, как киевское "Динамо", усилить ее. Те иностранцы, которые приходили к нам в последнее время – Витиньо, Лонвейк, Перрис – и те легионеры, которые уже были в команде во время войны, разъехались кто куда. Да, у нас тяжелые времена, и я понимаю, что болельщики, мягко говоря, не радуются нашим результатам, – сказал Игорь Суркис.

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Напомним, что завершилась квалификация к Евро-2024 , в которой принимала участие и Украина. По ее итогам 20 сборных напрямую вышли на Евро. Кто именно вышел в финальную часть турнира читайте в материале "Комментариев".

