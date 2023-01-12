Выступающий за команду "Ягеллония" польский футболист украинского происхождения Тарас Романчук рассказал, как война в Украине повлияла на его жизнь. Романчук считает, что "мог бы сегодня расстрелять россиян". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Onet.

Тарас Романчук. Фото из открытых источников

Капитан польской команды вспомнил самые плохие кадры, которые он мог наблюдать в СМИ, где показывали братские могилы с телами детей.

"Что не так сделали эти маленькие создания? Ведь некоторым из этих детей было по три года. Они дикари, иначе этих людей не назовешь", — говорит Романчук.

Издание вспомнило слова футболиста 2014 года, когда Романчук сказал, что "Путин тиран, но я не смог бы стрелять в его соотечественников".

"Я мог бы сегодня расстрелять россиян. Если бы они напали на мой город, прошли по моей улице, я был бы способен на это. Так или иначе, когда началась война, я решил научиться стрелять", — говорит польский игрок украинского происхождения.

Таким образом Романчук смог научиться стрелять из карабина М4, автомата Калашникова, ружья и пистолета.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 10 прогнозах на 2033 год. Эксперты предполагают распад Российской Федерации на меньшие государственные образования, а также прогнозируют предстоящее нападение Китая на Тайвань.

Также "Комментарии" писали о том, что российские военные пытаются ввести в заблуждение украинские силы. Россияне переодеваются в форму Вооруженных сил Украины и планируют совершить провокации с мирным населением. Центру национального сопротивления, которое было создано Силами специальных операций ВСУ, сообщил, какие отличить россиян от украинцев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!