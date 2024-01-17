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Выйдут ли с первых минут Цыганков и Довбык: составы на матч "Жирона" - "Райо"

"Жирона" не проигрывает 15 матчей подряд во всех турнирах

сегодня, 21:47
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня продолжаются матчи 1/8 финала Кубка Испании. В одном из них "Жирона" Довбика и Цыганкова будет принимать на своем поле "Райо Вальекано". Стартовые составы команд на этот поединок, смотрите в материале "Комментариев".

Выйдут ли с первых минут Цыганков и Довбык: составы на матч "Жирона" - "Райо"

Цыганков и Довбик празднуют гол. Фото с открытых источников

Стартовые составы

Выйдут ли с первых минут Цыганков и Довбык: составы на матч ”Жирона” - ”Райо” - фото 2
 Где посмотреть матч

Игру "Жироны" против "Райо Вальекано" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 22:30 по киевскому времени.

Расписание и результаты 1/8 финала Кубка Испании:

  • "Унионистас" — "Барселона"

  • "Тенерифе" — "Мальорка" 0:1

  • "Хетафе" — "Севилья" 1:3

  • "Осасуна" — "Реал Сосьедад"

  • "Валенсия" – "Сельта"

  • "Атлетик" — "Алавес" 2:0

  • "Атлетико" Мадрид — "Реал" Мадрид

  • "Жирона" — "Райо Вальекано"

Читайте также, что на официальном сайте УЕФА появился список самых лучших бомбардиров европейских чемпионатов. В этом году впервые за долгое время в списке нет ни Криштиану Роналду, ни Лионеля Месси, передают "Комментарии".

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

Ранее "Комментарии" писали, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтони Джошуа. Британец на своей странице в Instagram отреагировал на анонс и, похоже, назвал дату поединка.



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Источник: https://www.flashscore.ua/match/SnhL4mnt/#/match-summary/lineups
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