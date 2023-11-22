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Выйдет ли сборная Украины на Евро-2024: эксперты оценили шансы

Сборная Украины в полуфинале стыковых матчей может сыграть с Израилем, Уэльсом или Боснией и Герцеговиной

сегодня, 17:48
Автор:
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Куров Артем
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Сборная Украины по футболу не смогла обыграть Италию в матче отбора на Евро-2024 и не попала туда напрямую. Теперь путевку на турнир придется приобретать из-за стыковых матчей. Шансы сборной успешно пройти плей-офф показал статистический Gracenote Live.

Выйдет ли сборная Украины на Евро-2024: эксперты оценили шансы

Миколенко в матче с Италией. Фото прес-служба УАФ

Шансы сборных на проход в финальную часть Евро

По мнению статистиков, наибольшие шансы на попадание в Евро-2024 у сборной Греции – целых 50 процентов. На втором месте идут наши соседи поляки из 47%. А за ними уже подопечные Сергея Реброва и сборная Грузии с 36% на успех. На процент меньше верят в проход сборной Уэльса, а в 31% оценивают шансы Израиля. Худшие шансы у сборных Боснии и Герцеговины с Финляндией – 21% и 18% соответственно. Исландия имеет 9%, Казахстан и Люксембург по 7%. Совершенно не верят в сборную Эстонии – всего 3 процента на путевку в Германию.


Выйдет ли сборная Украины на Евро-2024: эксперты оценили шансы - фото 2

Корзины жеребьевки Евро-2024

Корзина 1: Германия, Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия.

Корзина 2: Венгрия, Турция, Румыния, Дания, Албания, Австрия.

Корзина 3: Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия

Корзина 4: Италия, Сербия, Швейцария, победитель сетки плей-офф A, победитель сетки плей-офф B, победитель сетки плей-офф C.

Читайте также, что из-за повреждения Кепы Аррисабалаги перед матчем с "Брагой" 8 ноября место в воротах "королевского клуба" занял Андрей Лунин. Испанец должен был восстановиться после международной паузы, однако как сообщает журналист COPE Мигель Анхель Диас, Кепа пропустит еще несколько ближайших игр.




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Источник: https://x.com/GracenoteLive/status/1727256249778188629?s=20
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