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Выйдет ли с первых минут Малиновский: состави на матч Болонье и Дженоа

В этом сезоне Серии А Руслан Малиновский забил 2 гола и отдал один ассист.

сегодня, 21:12
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня в первом матче 19 тура Серии А встретятся "Болонья" и "Дженоа", за которую играет Руслан Малиновский. Стали известны стартовые составы на этот матч, передают "Комментарии".

Выйдет ли с первых минут Малиновский: состави на матч Болонье и Дженоа

Малиновский во время матча. Фото с открытых источников

Стартовые составы команд

Выйдет ли с первых минут Малиновский: состави на матч Болонье и Дженоа - фото 2

Где посмотреть матч

Игру Болонье против Дженоа можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе Спорт или на канале Megogo Футбол 1, при условии если у вас есть подписки Максимальная или Спорт. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Расписание всех матчей 19-го тура Серии А

Пятница, 5 января

  • 21:45 "Болонья" — "Дженоа"

Суббота, 6 января

  • 13:30 "Интер" – "Верона"

  • 16:00 "Фрозиноне" — "Монца"

  • 19:00 "Лечче" — "Кальяри"

  • 21:45 "Сассуоло" – "Фиорентина"

Воскресенье, 7 января

  • 13:30 "Эмполи" — "Милан"

  • 16:00 "Торино" — "Наполи"

  • 16:00 "Удинезе" – "Лацио"

  • 19:00 "Солернитана" — "Ювентус"

  • 21:45 "Рома" — "Аталанта"

Турнирная таблица Серии А перед 19 туром

В чемпионате Италии лидер миланский "Интер" с 45 очками. На второй строчке с 43 баллами идет "Ювентус". "Милан" – третий и набрал 36 очков. Замыкает четверку лидеров "Фиорентина" – 33 балла.

В зоне вылета Серии А "Кальяри" на 18-м месте, 14 очков, "Эмполи" (19-е место, 13 очков), "Салернитана" (20-е место, 12 очков).

Читайте также, что на официальном сайте УЕФА появился список самых лучших бомбардиров европейских чемпионатов. В этом году впервые за долгое время в списке нет ни Криштиану Роналду, ни Лионеля Месси, передают "Комментарии".

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.




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Источник: https://comments.ua/ua
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