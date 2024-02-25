Выиграет ли Мудрик первый трофей из Челси: где смотреть финал Кубка лиги

Сегодня на "Уэмбли" состоится финал Кубка английской лиги." За первый трофей сезона в Англии сразятся "Ливерпуль" и "Челси" Михаила Мудрика. Где смотреть этот поединок, читайте в материале "Комментариев".



Мудрик празднует гол. Фото прес-служба ФК "Челси"

Где посмотреть матч

Игру "Челси" — "Ливерпуль" можно будет посмотреть на платформах Megogo в разделе Спорт/Футбол или на канале Setanta Sports. Также матч будут транслировать на платформе Setanta Sports при условии, что у вас есть подписка. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.

Результаты и расписание 1/2 Кубка лиги

"Мидлсбро" 1:0 "Челси"

"Ливерпуль" 2:1 "Фулгэм"

"Челси" 6:1 "Мидлсбро"

"Фулхэм" 1:1 "Ливерпуль"

Первые матчи полуфиналов пройдут 9-10 января, а ответные матчи 23-24 января.

Результаты 1/4 финала Кубка английской лиги

"Порт Уэйл" — "Мидлсбро" 0:3;

"Челси" — "Ньюкасл Юнайтед" 1:1 (4:2 после пенальти);

"Ливерпуль" — "Вест Хэм" 5:1;

"Эвертон" — "Фулгэм" 1:1 (6:7 после пенальти);

Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой официально было объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.

Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

