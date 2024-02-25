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Выиграет ли Мудрик первый трофей из Челси: где смотреть финал Кубка лиги

В полуфинале "Челси" разгромил "Мидлсбро", а "Ливерпуль" прошел "Фулхэм"

25 февраля 2024, 16:05
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Куров Артем
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Сегодня на "Уэмбли" состоится финал Кубка английской лиги." За первый трофей сезона в Англии сразятся "Ливерпуль" и "Челси" Михаила Мудрика. Где смотреть этот поединок, читайте в материале "Комментариев".

Выиграет ли Мудрик первый трофей из Челси: где смотреть финал Кубка лиги

Мудрик празднует гол. Фото прес-служба ФК "Челси"

Где посмотреть матч

Игру "Челси" — "Ливерпуль" можно будет посмотреть на платформах Megogo в разделе Спорт/Футбол или на канале Setanta Sports. Также матч будут транслировать на платформе Setanta Sports при условии, что у вас есть подписка. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.

Результаты и расписание 1/2 Кубка лиги

  • "Мидлсбро" 1:0 "Челси"

  • "Ливерпуль" 2:1 "Фулгэм"

  • "Челси" 6:1 "Мидлсбро"

  • "Фулхэм" 1:1 "Ливерпуль"

Первые матчи полуфиналов пройдут 9-10 января, а ответные матчи 23-24 января.

Результаты 1/4 финала Кубка английской лиги

  • "Порт Уэйл" — "Мидлсбро" 0:3;

  • "Челси" — "Ньюкасл Юнайтед" 1:1 (4:2 после пенальти);

  • "Ливерпуль" — "Вест Хэм" 5:1;

  • "Эвертон" — "Фулгэм" 1:1 (6:7 после пенальти);

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Источник: https://comments.ua/ua
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