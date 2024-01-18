Выход Яремчука не помог "Валенсии" одолеть "Сельту": обзор матча Кубка Испании

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Куров Артем
Сегодня проходили матчи 1/8 финала Кубка Испании. В одном из них "Валенсия", за которую выступает Роман Яремчук, принимала на "Месталье" "Сельту". Вашему вниманию обзор самых интересных моментов поединка.
Футболисты Сельты празднуют гол. Фото прес-служба клуба
Расписание и результаты 1/8 финала Кубка Испании:
"Унионистас" — "Барселона"
"Тенерифе" — "Мальорка" 0:1
"Хетафе" — "Севилья" 1:3
"Осасуна" — "Реал Сосьедад" 0:2
"Валенсия" – "Сельта" 1:3
"Атлетик" — "Алавес" 2:0
"Атлетико" Мадрид — "Реал" Мадрид
"Жирона" — "Райо Вальекано" 3:1
Читайте также, что на официальном сайте УЕФА появился список самых лучших бомбардиров европейских чемпионатов. В этом году впервые за долгое время в списке нет ни Криштиану Роналду, ни Лионеля Месси, передают "Комментарии".
Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.
Ранее "Комментарии" писали, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтони Джошуа. Британец на своей странице в Instagram отреагировал на анонс и, похоже, назвал дату поединка.
Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.
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