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"Вулверхэмптон" – "Брайтон": где смотреть матч 1/8 Кубка Англии

"Вулверхэмптон" в 1/16 Кубка Англии прошел "Вест Бромвич", а "Брайтон" победил "Шеффилд"

28 февраля 2024, 18:15
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Куров Артем
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Сегодня состоятся еще четыре матча Кубка Англии по футболу. В одном из них "Вулверхэмптон" будет принимать на собственном поле "Брайтон". Где смотреть этот поединок, читайте в материале "Комментариев".

"Вулверхэмптон" – "Брайтон": где смотреть матч 1/8 Кубка Англии

Футболисты Брайтона. Фото с открытых источников

Где посмотреть матч

Игру "Вулверхэмптон" — "Брайтон" можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports, при условии, что у вас есть подписка. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Расписание и результаты матчей 1/8 Кубка Англии

26 февраля

  • "Ковентри" – "Мэйдстоун" – 5:0

27 февраля

  • 21:30. "Борнмут" – "Лестер" 0:1

  • 21:45. "Блэкберн" — "Ньюкасл" 1:2

  • 22:00. "Лутон" — "Манчестер Сити" 2:6

28 февраля

  • 21:30. "Челси" — "Лидс"

  • 21:45. "Вулвергемптон" — "Брайтон"

  • 21:45. "Ноттингем" — "Манчестер Юнайтед"

  • 22:00. "Ливерпуль" — "Саутгемптон"

Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой официально было объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.

Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

Состоялась жеребьевка Лиги Европы. К сожалению, единственный украинский клуб в евровесне донецкий "Шахтер" завершил выступления в турнире, вчера уступив "Марселю". Вашему вниманию пары 1/8 финала второго по престижности клубного турнира Европы.



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Источник: https://comments.ua/ua
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