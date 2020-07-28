Встреча фанатов "Динамо" и Луческу: болельщики поют матерные песни в адрес тренера (ВИДЕО, 18+)

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Владимир Лавский
Ультрас киевского "Динамо" собрались возле стадиона "Динамо" им. Лобановского, где сейчас находится главный тренер киевлян Мирча Луческу.
Румынский тренер приехал на стадион на товарищеский матч "Динамо" U-19, а перед этим возложил цветы к памятнику Лобановскому.
Фанаты кричат фразу: "У###вай отсюда", а также жгут файера.
Видео из-под стадиона записал журналист "Футбольного формата" Олег Ящук.
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.
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