Встреча фанатов "Динамо" и Луческу: болельщики поют матерные песни в адрес тренера (ВИДЕО, 18+)

Ультрас киевского "Динамо" собрались возле стадиона "Динамо" им. Лобановского, где сейчас находится главный тренер киевлян Мирча Луческу.

Румынский тренер приехал на стадион на товарищеский матч "Динамо" U-19, а перед этим возложил цветы к памятнику Лобановскому.

Фанаты кричат фразу: "У###вай отсюда", а также жгут файера.

Видео из-под стадиона записал журналист "Футбольного формата" Олег Ящук.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.





Как ранее сообщали "Комментарии", бывшие футболисты киевского "Динамо" Олег Гусев и Огнен Вукоевич и молдавский специалист Эмил Карас войдут в тренерский штаб столичного клуба. Об этом написал известный украинский журналист Артем Франков. Кроме того, к ним присоединится итальянский тренер, имя которого пока не называется. Ранее СМИ сообщали, что это будет Диего Лонго, который ранее работал ассистентом сына Мирчи Луческу Развана. Молдавский специалист Эмил Карас долгое время работал в штабе известного румынского тренера Дана Петреску.

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