Легенда клуба и экс-легионер: стало известно, кто войдет в тренерский штаб Луческу в "Динамо"

Бывшие футболисты киевского "Динамо" Олег Гусев и Огнен Вукоевич и молдавский специалист Эмил Карас войдут в тренерский штаб столичного клуба. Об этом написал известный украинский журналист Артем Франков.

Кроме того, к ним присоединится итальянский тренер, имя которого пока не называется. Ранее СМИ сообщали, что это будет Диего Лонго, который ранее работал ассистентом сына Мирчи Луческу Развана. Молдавский специалист Эмил Карас долгое время работал в штабе известного румынского тренера Дана Петреску.

Экс-легионер "Динамо" Огнен Вукоевич на данный момент работал только в сборной Хорватии U-20. А легенда "Динамо" Гусев входил в тренерский штаб молодежной команды киевского клуба. Михайлов уже много лет работает в "Динамо" тренером вратарей. Он входил и в предыдущий тренерский штаб клуба.

В то же время многолетнего экс-ассистента Луческу по "Шахтеру" Александра Спиридона в "Динамо", судя по всему, не будет.



Ранее президент "Динамо" Игорь Суркис подтвердил, что румынский специалист остается работать в клубе.









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