Все решится в Риме: обзор матча Лиги Европы "Фейеноорд" - "Рома"



















Вчера состоялись матчи первого раунда плей-офф Лиги Европы. В одном из них "Фейеноорд" встречался с "Ромой". Вашему вниманию обзор самых интересных моментов поединка.

Матч Фейенорд - Рома. Фото прес-служба Ромы





Расписание всех матчей Лиги Европы

"Фейеноорд" (Нидерланды) 1:1 "Рома" (Италия);

"Галатасарай" (Турция) 3:2 "Спарта" Прага (Чехия);

"Шахтер" (Украина) 2:2 "Марсель" (Франция).

"Янг Бойз" (Швейцария) 1:3 "Спортинг" (Португалия);

"Бенфика" (Португалия) 2:1 "Тулуза" (Франция);

"Брага" (Португалия) 2:4 "Карабах" (Азербайджан);

"Милан" (Италия) 3:0 "Ренн" (Франция);

"Ланс" (Франция) 0:0 "Фрайбург" (Германия);

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Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

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