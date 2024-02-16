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Все решится в Риме: обзор матча Лиги Европы "Фейеноорд" - "Рома"

Ответный матч состоится в Италии 22 февраля

сегодня, 17:20
Автор:
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Куров Артем
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Вчера состоялись матчи первого раунда плей-офф Лиги Европы. В одном из них "Фейеноорд" встречался с "Ромой". Вашему вниманию обзор самых интересных моментов поединка.

Все решится в Риме: обзор матча Лиги Европы "Фейеноорд" - "Рома"

Матч Фейенорд - Рома. Фото прес-служба Ромы


Расписание всех матчей Лиги Европы

  • "Фейеноорд" (Нидерланды) 1:1 "Рома" (Италия);

  • "Галатасарай" (Турция) 3:2 "Спарта" Прага (Чехия);

  • "Шахтер" (Украина) 2:2 "Марсель" (Франция).

  • "Янг Бойз" (Швейцария) 1:3 "Спортинг" (Португалия);

  • "Бенфика" (Португалия) 2:1 "Тулуза" (Франция);

  • "Брага" (Португалия) 2:4 "Карабах" (Азербайджан);

  • "Милан" (Италия) 3:0 "Ренн" (Франция);

  • "Ланс" (Франция) 0:0 "Фрайбург" (Германия);

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UlkpAT1B1vE
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