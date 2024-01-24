Возвращение России в международные соревнования: в УЕФА сделали абсурдное заявление

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин подтвердил, что инициатива вернуть юношескую сборную России в турниры под эгидой организации принадлежала ему. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Telegraph".

УЕФА. Фото: из открытых источников

Словенский функционер попытался оправдаться за идею позволить России U-17 соревноваться со сверстниками без ограничений. Принятое в конце сентября УЕФА решение пришлось отменить из-за протестов более десятка ассоциаций Европы.

Чеферин в интервью рассказал, что предпочел бы смягчить бан для молодежных команд России, чтобы "попробовать избежать "промывания мозгов" российским детям, заставляя их ненавидеть Запад и быть наказанными за то, в чем они не виноваты". В то же время президент УЕФА подтвердил, что первая сборная России будет в изоляции до завершения агрессивной войны против Украины.

Ранее президент УЕФА Чеферин уверял, что функционеры "даже не могут обсуждать" возвращение российских команд на международную арену. В частности, российские клубы не выступают в еврокубках, а сборная не попала в квалификацию к Евро-2024. Параллельно ФИФА выгнала Россию из отбора к ЧМ-2022.

Напомним, скандальная ситуация возникла, когда Союз неожиданно вернул в соревнования юношеские команды из России в конце сентября. Украинская ассоциация футбола негативно отреагировала на идею УЕФА. Вслед за Украиной встречаться с российскими сборными отказались Англия, Польша, Швеция и другие. В частности, скандинавы пообещали заблокировать участие женской сборной России на Евро-2024 среди 17-летних. Впоследствии УЕФА передумал – сборные России U-17 и дальше не смогут выступать под эгидой союза.

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