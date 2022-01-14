Восстанавливается итальянская Серия А: анонс 22-го тура

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Олег Терещенко
Уже в эти выходные, с 15 по 17 января состоятся матчи очередного тура итальянской Серии А.
Серия А - фото из открытых источников
Как передает tsn.ua, Андрей Шевченко получит, возможно, последний шанс проявить себя во главе "Дженоа". Генуэзский клуб в заключительном поединке тура сыграет в гостях с "Фиорентиной".
В связи с неудовлетворительными результатами команды украинский специалист находится под угрозой увольнения, так как "грифоны" одержали всего одну победу в 11 матчах под руководством украинца. В Серии А "Дженоа" трижды сыграла вничью и потерпела шесть поражений после назначения Шевченко.
Центральным противостоянием тура станет встреча "Аталанты" украинского полузащитника Руслана Малиновского с действующим чемпионом и лидером текущего первенства — миланским "Интером".
После 21 тура в чемпионате лидирует "Интер" (49 баллов), имеющий матч в запасе. Вторую строчку занимает "Милан" (48 очков), "Наполи" идет следом (43 пункта). Четвертое место принадлежит "Аталанте" (41, игра в запасе). "Ювентус" с 38 баллами располагается на пятой позиции.
Следующие поединки 23 тура Серии А состоятся 21-23 января. А завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
Суббота, 15 января
"Сампдория" — "Торино"
"Салернитана" — "Лацио"
"Ювентус" — "Удинезе"
Воскресенье 16 января
"Сассуоло" — "Верона"
"Венеция" — "Эмполи"
"Рома" — "Кальяри"
"Аталанта" — "Интер"
Понедельник 17 января
"Болонья" — "Наполи"
"Милан" — "Специя"
"Фиорентина" — "Дженоа"
Как сообщали ранее "Комментарии", Криштиану Роналду в интервью подверг резкой критике товарищей по команде. Также, "Комментарии" рассказывали о том, что Роналду ответил на "ложь" по поводу соперничества с Месси за "Золотой мяч".
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