Стал известен обладатель "Золотого мяча": бывший футболист "МЮ" и сборной Франции поделился информацией

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Патрис Эвра досрочно поздравил аргентинского форварда "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси с завоеванием седьмого "Золотого мяча". Об этом сообщает издание glavcom.ua.

Золотой мяч - фото Panoramic / ZUMA Press / Global Look Press

На своей странице в Инстаграмме Евра выразил свое приветствие аргентинскому футболисту с очередной наградой.

Напомним, что издание France Football опубликовало список 30 претендентов на приз лучшему игроку года. В него вошли Николо Барелла ("Интер"), Карим Бензема ("Реал"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), Криштиану Роналду ( "Манчестер" "Юнайтед"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Эрлинг Голанд ("Боруссия") Жоржиньо Челси"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), Н'Голо Канте ("Челси"), Симон Кьер ("Милан"), Сесар Аспиликета ("Челси"), Роберт Левандовский ("Бавария") ), Ромелу Лукаку ("Челси"), Рияд Марез ("Манчестер Сити"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Лионель Месси ("ПСЖ"), Лука Модрич ("Реал"), Жерар Морено ("Вильярреал"), Мейсон Маунт ("Челси"), Неймар ("ПСЖ"), Педри ("Барселона"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") и Луис Суарес (" Атлетико") .

Церемония вручения награды должна пройти в понедельник, 29 ноября.

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