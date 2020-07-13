Виктор Безсмертный: "Если бы со стороны Павелко были какие-то нарушения, его бы давно убрали"

Бывший глава УАФ (ранее - ФФУ, - прим.), ныне - действующий народный депутат Григорий Суркис "ставит палки в колеса" действующему президенту ассоциации Андрею Павелко". С этой целью и создана так называемая футбольная парламентская футбольная ВСК, которая полгода занималась вопросом строительства футбольных площадок. Об этом заявил председатель Кировоградской ассоциации футбола Виктор Безсмертный.





"Мое личное мнение, что работа этой ВСК не целесообразна. Она заангажирована, и всем понятно, откуда ветер дует - со стороны бывшего руководителя ФФУ Григория Михайловича Суркиса. Я уверен, что если бы со стороны Павелко были какие-либо злоупотребления, правоохранители с этим давно бы разобрались", - говорит он.





Безсмертный отметил, что в обвинениях Павелко касательно растраты бюджетных средств отсутствует здравый смысл и банальная логика. Поскольку на строительстве футбольных полей ассоциация не осваивала и не тратила ни единой копейки госденег.





"Какое отношение имеет УАФ и Павелко к этим площадкам, если все, что сделал Павелко - это помог, чтобы государство выделило средства на строительство этих площадок. Он был главой бюджетного комитета, и это была его работа. В дальнейшем это делалось на местах, и если где-то что-то и могло быть - то это уже вопрос к областным администрациям, к примеру. Но явно не к УАФ, потому что она эти площадки не строила", - добавил он.





В продлении работы футбольной ВСК еще на полгода Безсмертный не видит никакого смысла. Работа членов комиссии уже доказала свою неэффективность, и она сводится к дискредитации футбольного сообщества в целом, считает функционер.





"Они (ВСК, - ред.) не дают работать УАФ, и нам на местах. Надоели эти все разборки и неадекватные вещи. Пусть прекращают, и занимаются теми делами, которые важные и на повестке дня", - подчеркнул Безсмертный.





Напоследок глава кировоградского футбола посоветовал членам ВСК убедиться в эффективности программы по строительству футбольных площадок и проинспектировать их в регионах.





"Посмотрите, как дети в деревнях довольны. Сколько детей оторвали от улицы и приобщили к спорту", - добавил он.





Напомним, футбольная ВСК была создана в ноябре прошлого года. 15 мая ее полномочия истекли.





Теперь в Раде должны решить, продлевать ли работу комиссии еще на полгода. Вопрос об этом четыре раза стоял в повестке дня парламента, но так и не был заслушан.





Депутаты признаются, что голосов за футбольную ВСК нет. А поэтому вопрос все это время снимали с рассмотрения якобы по личной просьбе Григория Суркиса.





Добавим, что сами футболисты в работе парламентской комиссии тоже видят попытку давления на УАФ и ее руководство. Прекратить это Раду открыто призывали Ротань, Блохин, Шевченко, Демьяненко и другие.

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