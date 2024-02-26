"Вест Хэм" – "Брентфорд": где смотреть матч АПЛ

Сегодня состоится последний матч 26-го тура английской Премьер-лиги. В одном из них "Вест Хэм" будет принимать "Брентфорд" Егора Ярмолюка. Где смотреть этот поединок, читайте в материале "Комментариев".



Ярмолюк во время матча. Фото с открытых источников

Где посмотреть матч

Игру Вест Хэм – Брентфорд можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports, при условии, что у вас есть подписка. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Расписание и результаты всех матчей 26 тура АПЛ

21 февраля, среда

"Ливерпуль" 4:1 "Лутон Таун"

24 февраля, суббота

17:00 "Астон Вилла" — "Ноттингем" 4:2

17:00 "Брайтон" — "Эвертон" 1:1

17:00 "Кристалл Пелас" — "Бернли" 3:0

17:00 "Манчестер Юнайтед" — "Фулхэм" 1:2

19:30 "Борнмут" — "Манчестер Сити" 0:1

22:00 "Арсенал" — "Ньюкасл Юнайтед" 4:1

25 февраля, воскресенье

15:30 "Вулверхэмптон" — "Шеффилд Юнайтед" 1:0

26 февраля, понедельник

22:00 "Вест Хэм" — "Брентфорд"

Турнирная таблица АПЛ перед 25 туром

В турнирной таблице АПЛ лидирует "Ливерпуль", который имеет 60 очков и на матч больше. Далее следует "Манчестер Сити", с 56 баллами, а на одно очко меньше у "Арсенала", который идет третьим. У "Астон Виллы" замыкающая топ-4 49 очков. "Челси" Михаила Мудрика расположился на 10 позиции и имеет 35 зачетных баллов. Команды других украинских футболистов находятся в нижней части турнирной таблицы. Брентфорд Ярмолюка 14-й. Борнмут Забарного и Эвертон Миколенко расположились на 13 и 17 позициях соответственно.

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