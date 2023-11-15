Важный матч для Украины: расписание матчей 9-го тура отбора Евро-2024

Завтра 16 ноября начнется 9-й тур квалификации на Евро-2024. Многие из этих матчей не будут нести турнирного значения, однако есть те, от которых зависит судьба путевки в финальную часть, в частности, для сборной Украины.



Футболисты сборной Италии перед матчем. Фото с открытых источников

Важный матч для Украины

До матча с украинцами сборная Италии будет принимать на "Стадио Олимпико" сборную Северной Македонии 17 ноября. В случае если подопечные Лучано Спалеттитам займут три очка, команде Сергея Реброва потребуется только победа, чтобы выйти на Евро со второго места. Поэтому лучшим раскладом для нас будет если македонцы отберут очки у итальянцев, при этом неважно выиграют ли они или сыграют в ничью. Тогда сборной Украины нужно не проиграть в очном матче со "скуадра адзурра".



Расписание матчей 9 тура отбора на Евро-2024

Четверг, 16 ноября

19:00 Группа A ГРУЗИЯ – ШОТЛАНДИЯ

19:00 Группа A КИПР – ИСПАНИЯ

19:00 Группа F ЭСТОНИЯ – АВСТРИЯ

19:00 Группа F АЗЕРБАЙДЖАН – ШВЕЦИЯ

19:00 Группа G БОЛГАРИЯ – ВЕНГРИЯ

21:45 Группа G ЧЕРНОГОРИЯ – ЛИТВА

21:45 Группа J СЛОВАКИЯ – ИСЛАНДИЯ

21:45 Группа J ЛЮКСЕМБУРГ – БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

21:45 Группа J ЛИХТЕНШТЕЙН – ПОРТУГАЛИЯ



Пятница, 17 ноября





17:00 Группа H КАЗАХСТАН – САН-МАРИНО

19:00 Группа E МОЛДОВА – АЛБАНИЯ

19:00 Группа H ФИНЛЯНДИЯ – СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ

21:45 Группа C ИТАЛИЯ – СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ

21:45 Группа C АНГЛИЯ – МАЛЬТА

21:45 Группа E ПОЛЬША – ЧЕХИЯ

21:45 Группа H ДАНИЯ – СЛОВЕНИЯ





Суббота, 18 ноября

16:00 Группа D АРМЕНИЯ – УЭЛЬС

19:00 Группа D ЛАТВИЯ – ХОРВАТИЯ

19:00 Группа I БЕЛАРУСЬ – АНДОРРА

21:45 Группа B ФРАНЦИЯ – ГИБРАЛТОР

21:45 Группа B НИДЕРЛАНДЫ – ИРЛАНДИЯ

21:45 Группа I ШВЕЙЦАРИЯ – КОСОВО

21:45 Группа I ИЗРАИЛЬ – РУМЫНИЯ





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