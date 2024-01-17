"Валенсия" Яремчука против "Сельты": где смотреть матч Кубка Испании

Сегодня продолжаются матчи 1/8 финала Кубка Испании. В одном из них "Валенсия", за которую выступает Роман Яремчук, будет принимать на "Месталье" "Сельту". Где смотреть матч с участием украинца, читайте в материале "Комментариев".



Роман Яремчук во время матча. Фото с открытых источников

Где посмотреть матч

Игру "Валенсии" против "Сельты" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 4", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

Расписание и результаты 1/8 финала Кубка Испании:

"Унионистас" — "Барселона"

"Тенерифе" — "Мальорка" 0:1

"Хетафе" — "Севилья" 1:3

"Осасуна" — "Реал Сосьедад"

"Валенсия" – "Сельта"

"Атлетик" — "Алавес" 2:0

"Атлетико" Мадрид — "Реал" Мадрид

"Жирона" — "Райо Вальекано"

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