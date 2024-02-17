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"Валенсия" – "Севилья": стартовые составы на матч Ла Лиги

"Валенсия" находится на 9 месте в Ла Лиге, а "Севилья" 15-я

сегодня, 21:05
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня проходят четыре матча 25 тура испанской Ла Лиги. В одном из них "Севилья" сыграет в гостях против "Валенсии" Яремчука. Стали известны стартовые составы команд на этот матч, передают "Комментарии".

"Валенсия" – "Севилья": стартовые составы на матч Ла Лиги

Ярмолюк во время матча. Фото с открытых источников

”Валенсия” – ”Севилья”: стартовые составы на матч Ла Лиги - фото 2

Результаты и расписание всех матчей 25 тура Серии А

16 февраля

  • "Вильярреал" — "Хетафе" 1:1

17 февраля

  • 15:00 "Атлетико" Мадрид 5:0 "Лас-Пальмас"

  • 17:15 "Осасуна" 2:0 "Кадис"

  • 19:30 "Сельта" — "Барселона"

  • 22:00 "Валенсия" — "Севилья"

18 февраля

  • 15:00 "Райо Вальекано" — "Реал" Мадрид

  • 17:15 "Гранада" — "Альмерия"

  • 19:30 "Мальорка" — "Реал Сосьедад"

  • 22:00 "Бетис" — "Алавес"

19 февраля

  • "Атлетик" Бильбао — "Жирона"

Турнирная таблица перед 25 туром

В турнирной таблице Ла Лиги лидирует мадридский ”Реал”, который имеет 61 очко. На втором месте и на пять баллов меньше "Жирона" Довбика и Цыганкова. Третьей идет "Барселона", у которой 51 очко. Топ-4 замыкает "Атлетико", у которого 48 баллов. "Валенсия" Яремчука идет на девятом месте с 35 баллами. Претенденты на вылет: Кадис (17 очков), Гранада (13 очков) и Альмерия (6 очков).

Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой официально было объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.

Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.



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Источник: https://www.flashscore.ua/match/Ywt1z6oH/#/match-summary/lineups
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