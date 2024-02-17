"Валенсия" – "Севилья": стартовые составы на матч Ла Лиги

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Куров Артем
Сегодня проходят четыре матча 25 тура испанской Ла Лиги. В одном из них "Севилья" сыграет в гостях против "Валенсии" Яремчука. Стали известны стартовые составы команд на этот матч, передают "Комментарии".
Ярмолюк во время матча. Фото с открытых источников
16 февраля
"Вильярреал" — "Хетафе" 1:1
17 февраля
15:00 "Атлетико" Мадрид 5:0 "Лас-Пальмас"
17:15 "Осасуна" 2:0 "Кадис"
19:30 "Сельта" — "Барселона"
22:00 "Валенсия" — "Севилья"
18 февраля
15:00 "Райо Вальекано" — "Реал" Мадрид
17:15 "Гранада" — "Альмерия"
19:30 "Мальорка" — "Реал Сосьедад"
22:00 "Бетис" — "Алавес"
19 февраля
"Атлетик" Бильбао — "Жирона"
В турнирной таблице Ла Лиги лидирует мадридский ”Реал”, который имеет 61 очко. На втором месте и на пять баллов меньше "Жирона" Довбика и Цыганкова. Третьей идет "Барселона", у которой 51 очко. Топ-4 замыкает "Атлетико", у которого 48 баллов. "Валенсия" Яремчука идет на девятом месте с 35 баллами. Претенденты на вылет: Кадис (17 очков), Гранада (13 очков) и Альмерия (6 очков).
Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой официально было объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.
Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.
Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.
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