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"Валенсия" против "Барселоны": где смотреть матч с участием Яремчука

"Валенсия" занимает 11 позицию в Ла Лиге, а "Барселона" четвертая

сегодня, 14:36
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня состоится матч 17 тура Испанской Ла Лиги между "Валенсией", за которую выступает украинец Роман Яремчук и "Барселоной". Где смотреть это принципиальное противостояние, читайте в материале "Комментариев".

"Валенсия" против "Барселоны": где смотреть матч с участием Яремчука

Роман Яремчук на тренировке. Фото с открытых источников

Где посмотреть матч

Матч 17 тура Ла Лиги "Валенсия" — "Барселона" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 22:00 по киевскому времени.


Расписание всех матчей 17 тура Ла Лиги

15 декабря, пятница:

  • "Осасуна" – "Райо Вальекано" (22:00).

16 декабря, суббота:

  • "Сельта" – "Гранада" (15:00);

  • "Атлетик" Б – "Атлетико" Мадрид (17:15);

  • "Севилья" – "Хетафе" (19:30);

  • "Валенсия" – "Барселона" (22:00).

17 декабря, воскресенье:

  • "Альмерия" – "Мальорка" (15:00);

  • "Реал Сосьедад" – "Бетис" (17:15);

  • "Лас-Пальмас" – "Кадис" (19:30);

  • "Реал" Мадрид – "Вильярреал" (22:00).

18 декабря, понедельник:

  • "Жирона" – "Алавес" (22:00).

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Источник: https://comments.ua/ua
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