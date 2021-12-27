В украинской Премьер-лиге выбрали тройку тренеров года

Всеукраинское объединение тренеров по футболу назвало лучшего специалиста УПЛ в 2021 году.

Тройка лидеров - фото из открытых источников

По сообщению real-vin.com, для оценивания коуча использовалось пять критериев – номинальный результат клуба, мастерство в работе с кадрами, тренерское мастерство, трудности в построении и управлении подопечными, и накопительный критерий.

Средний балл выводился из всех оценок, которые каждый тур выставлялся тренерам. К примеру, Луческу шесть раз по ходу сезона становился лучшим тренером туров.

И так, тройка лидеров выглядит таким образом:

Первое место занял главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу (4.5 баллов). На втором месте оказался наставник "Зари" Виктор Скрипник (4.34), а замкнул тройку лучших Игор Йовичевич (4.3), возглавляющий СК "Днепр-1". Далее расположились два наставника донецкого "Шахтера" — Луиш Каштру (4.22) и Роберто Де Дзерби (4.2).

Стоит отметить, что Каштру руководил "горняками" в первой половине 2021 года, после чего его сменил Де Дзерби.

Можно предположить, что не будь у горняков два тренера в сезоне, то тот же Де Дзерби набрал бы больше баллов и мог претендовать на статус лучшего. Тем более, что в чемпионате "Шахтер" перед зимними каникулами нагнал и обогнал лидировавшее "Динамо".

Добавим, что Луческу был признан лучшим тренером 2021 года в Румынии по версии местной газеты GSP. Эта премия была основана изданием в 2004 году и вручается каждый год. В голосовании принимают участие тренеры, президенты и капитаны команд чемпионата Румынии, журналисты и читатели издания. Для Луческу эта награда стала пятой. Ранее он становился лучшим в 2004, 2010, 2012 и 2014 годах.

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