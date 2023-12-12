В топ-10 поисковых запросов украинцев в Google за 2023 год попал футболист

Google Украина подводит итоги 2023 года. Среди наиболее частых поисковых запросов украинцев присутствует вингер сборной Украины и "Челси" Михаил Мудрик.



Мудрик на тренировке. Фото прес-служба ФК "Челси"

Михаил Мудрик, наверное, самый известный украинский футболист, который сейчас играет. Это подтверждают и аналитики Google, которые в категории "Персона, интерес к которой рос больше всего" поставили его на шестую строчку.

Топ-10 категории "Персона, интерес к которой рос больше всего":

Рустем Умеров Спартак Суббота Алексей Арестович Александр Усик Владимир Путин Михаил Мудрик Кирилл Буданов Дмитрий Линартович Ирина Фарион Гарик Бирча

Еще высшую позицию занял непобедимый украинский боксер Александр Усик, который должен сражаться за титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе с британцем Тайсоном Фьюри.

Напомним, что цены на игроков в украинской Премьер-лиге не могут конкурировать с топовыми европейскими лигами, однако и здесь есть свои лидеры. Портал Transfermarkt обновил трансферные цены на игроков украинского чемпионата.

Читайте также, что среди болельщиков мадридского "Реала" не утихают дискуссии о том, кто должен быть основным вратарем команды. Сейчас Кепа восстановился после травмы, а Лунин провел пять достаточно уверенных матчей в отсутствие испанца. Под постом клуба в соцсети X болельщики провели опрос.

Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.



