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В Кубке африканских наций определяются участники 1/4 финала

В розыгрыше Кубка происходят сенсации

сегодня, 20:50
Автор:

Олег Терещенко
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В понеділок, 24 січня, відбувся поєдинок 1/8 фіналу Кубку африканських націй-2021 з футболу збірна Гвінеї протистояла Гамбії.

Гамбия - Гвинея - фото из открытых источников

Як повідомляє champion.com, збірна Гамбії святкувала перемогу з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Барроу. Гамбія стала третім чвертьфіналістом турніру.  

Гвінея — Гамбія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 — 71 Барроу

Крім того, раніше стала відома пара чвертьфіналістів. Так наприклад, у матчі 1/8 фіналу Кубку африканських націй  збірна Буркіна-Фасо протистояла Габону.

Вже на 18-ій хвилині Траоре мав відкривати рахунок, але не реалізував пенальті у ворота Габону. Та все ж через 10 хвилин Траоре ударом у лівий нижній кут воріт забив гол. На 42-ій хвилині Бупендза забив гол у ворота Буркіна-Фасо, але після перегляду VAR взяття воріт було скасовано — зафіксовано положення поза грою. У середині другого тайму Габон залишився у меншості — Обісса отримав друге попередження. Граючи у меншості, збірна Габону наприкінці основного часу зустрічі зрівняла рахунок завдяки автоголу Гіри. У додатковий час рахунок не змінився і чвертьфіналіст визначався у серії пенальті. У лотереї футбольна фортуна посміхнулася збірній Буркіна-Фасо — 7:6.

Буркіна-Фасо — Габон 1:1 (пен. 7:6) (1:0, 0:1, 0:0, 0:0)

Голи: 1:0 — 28 Траоре, 1:1 — 90+1 Гіра (авт)

У іншому матчі, збірна Нігерії поступилася Тунісу. Перший тайм не порадував забитими голами. На старті другого тайму Мсакні вивів вперед Туніс. А на 64-ій хвилині збірна Нігерії залишилася у меншості — Івобі отримав червону картку. Матч завершився з рахунком 1:0 на користь збірної Тунісу.

Нігерія — Туніс 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 — 47 Мсакні

Раніше інформаційний портал "Коментарі" повідомляв про те, що 18 років тому помер засновник бісіклети та найкращий бомбардир ЧС-1938.



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Источник: https://champion.com.ua/
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