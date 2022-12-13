В Иране приговорили к смертной казни профессионального футболиста

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Амир Реза Наср Азадан был приговорен к смертной казни. Профессиональный футболист принимал участие в антиправительственных протестах за права женщин. Теперь мужчине грозит публичная казнь. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Международную федерацию профессиональных футболистов (FIFPRO).
Амир Реза Наср Азадани приговорили к смертной казни. Фото: с открытых источников
Международная федерация профессиональных футболистов, объединяющая более 60 тыс. игроков в 65 странах мира, шокирована сообщением об иранском футболисте, которого приговорили к смерти.
Амир Реза Наср Азадан выступает за футбольный клуб "Иранджаван Бушер", мужчина был арестован в конце ноября. Правоохранительные органы обвиняют Амира Азадани в убийстве трех человек представителей правительственных сил.
В Иране царит хаос с середины сентября, когда в одном из СИЗО страны погибла Махса Амини. Молодую девушку арестовала полиция нравов, считавшая, что Махса неправильно носила свою одежду. Смерть девушки стала катализатором протеста за права женщин и свободу слова в стране. Однако иранские власти жестко подавляют протесты.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Пентагон заявил о смерти лидера Исламского государства.
Также "Комментарии" писали о том, что украинское правительство официально признало ликвидацию иранских инструкторов, обучавших российских военных руководить дронами-камикадзе в Крыму.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости