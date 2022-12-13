В Иране приговорили к смертной казни профессионального футболиста

Амир Реза Наср Азадан был приговорен к смертной казни. Профессиональный футболист принимал участие в антиправительственных протестах за права женщин. Теперь мужчине грозит публичная казнь. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Международную федерацию профессиональных футболистов (FIFPRO).



Амир Реза Наср Азадани приговорили к смертной казни. Фото: с открытых источников

Международная федерация профессиональных футболистов, объединяющая более 60 тыс. игроков в 65 странах мира, шокирована сообщением об иранском футболисте, которого приговорили к смерти.

"FIFPRO поражена сообщениями о том, что профессиональному футболисту Амиру Наср Азадани грозит казнь в Иране за то, что он выступал за права женщин и свободу в своей стране. Мы солидарны с Амиром и призываем к немедленному снятию с него наказания", — пишет в Twitter FIFPRO.

Амир Реза Наср Азадан выступает за футбольный клуб "Иранджаван Бушер", мужчина был арестован в конце ноября. Правоохранительные органы обвиняют Амира Азадани в убийстве трех человек представителей правительственных сил.

В Иране царит хаос с середины сентября, когда в одном из СИЗО страны погибла Махса Амини. Молодую девушку арестовала полиция нравов, считавшая, что Махса неправильно носила свою одежду. Смерть девушки стала катализатором протеста за права женщин и свободу слова в стране. Однако иранские власти жестко подавляют протесты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Пентагон заявил о смерти лидера Исламского государства.

Также "Комментарии" писали о том, что украинское правительство официально признало ликвидацию иранских инструкторов, обучавших российских военных руководить дронами-камикадзе в Крыму.

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