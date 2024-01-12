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В финале Суперкубка Испании состоится Эль Класико: обзор матча "Барселона" - "Осасуна"

Финал Суперкубка Испании состоится 14 января в 21:00 по киевскому времени.

сегодня, 00:22
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня прошел второй матч полуфиналов Суперкубка Испании. Ранее в финал вышел мадридский "Реал", а сейчас зрители увидели встречу между "Барселоной" и "Осасуной". . Обзор самых интересных моментов и голов, смотрите в материале "Комментариев".

В финале Суперкубка Испании состоится Эль Класико: обзор матча "Барселона" - "Осасуна"

Де Йонг с наградой лучшему игроку матча. Фото прес-служба Барселоны

Обзор матча


Расписание матчей Суперкубка Испании 2024

Полуфиналы

10 января

  • "Реал" Мадрид — "Атлетико" Мадрид 5:3 (после д.ч.)

11 января

  • "Барселона" — "Осасуна" 2:0

Финал

14 января 21:00

Рекорды Суперкубка Испании

Наибольшее количество Суперкубков Испании завоевала "Барселона" — у "блаугранас" их 14. "Реал" Мадрид получил на три трофея меньше, а именно 11. Еще у одного полуфиналиста "Атлетико" всего две победы в этом турнире, а "Осасуна" вообще впервые в истории будет сражаться за Суперкубок. Лучшим бомбардиром в истории турнира является Лионель Месси с 14 забитыми голами, а второе место делят легенды "Реала" Рауль и Карим Бензема, у них по 7 мячей.

Читайте также, что на официальном сайте УЕФА появился список самых лучших бомбардиров европейских чемпионатов. В этом году впервые за долгое время в списке нет ни Криштиану Роналду, ни Лионеля Месси, передают "Комментарии".

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

Ранее "Комментарии" писали, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтони Джошуа. Британец на своей странице в Instagram отреагировал на анонс и, похоже, назвал дату поединка.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6NMHpHEhNV8
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