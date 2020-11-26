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Главная Новости Спорт футбол В честь Диего Марадоны назовут стадион
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В честь Диего Марадоны назовут стадион

Президент клуба «Наполи» сообщил о переименовании стадиона

сегодня, 15:50
Автор:

Диденко Светлана

Стадион в Неаполе могут переименовать в честь известного форварда.

В честь Диего Марадоны назовут стадион

Фото с открытых источников

Итальянский футбольный клуб "Наполи" сообщил, что намерен переименовать свой стадион.

В"Наполи" Диего Марадона провел семь успешных лет в роли форварда в период между 1984-1991 годами. За время пребывания в Италии спортсмен завоевал Кубок Италии и Кубок УЕФА.

Президент клуба Аурелио де Лаурентис сообщил, что клуб намерен изменить название стадиона. Так, спортивное сооружение предлагают переименовать из "Сан-Паоло" на "Сан-Паоло-Диего Армандо Марадона". Мэр Неаполя Луиджи де Маґистрис также поддержал это предложение.

"Диего Армандо Марадона — величайший футболист всех времен. Он вдохновил многих и "подкупил" всех своей гениальностью. В 2017-м он стал почетным гражданином Неаполя" - сообщил Маґистрис в Twitter. - Давайте назовем стадион "Сан-Паоло" в честь Диего Армандо Марадоны!".

Жители Неаполя до сих пор отдают дань спортсмену, даже через 29 лет после того, как он ушел из клуба. Улицы города разрисованы граффити, мозаиками, фресками и плакатами с изображением Марадоны.

Напомним "Комментарии" сообщали, что Диего Марадона, который считается лучшим футболистом своего времени, умер в возрасте 60 лет от остановки сердца.


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Источник: https://www.90min.com/posts/napoli-to-rename-stadium-after-diego-maradona
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