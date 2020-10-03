В чемпионате Украины по футболу новый лидер

Полтавская "Ворскла" в матче пятого тура чемпионата Украины по футболу (УПЛ) на выезде сыграла вничью со Спортивным клубом "Днепр-1" счетом 2:2.

Александр Назаренко уже на 14-й минуте забил первый мяч, воспользовавшись нерасторопностью защитников. Однако вскоре полтавский клуб перехватил инициативу, и в конце первого тайма Владислав Кулач поразил ворота соперника.

После перерыва команды обменялись голами. Сначала Ибраима Кане вывел вперед уже гостей, однако в добавленное ко второму тайму время Сергей Булеца установил окончательный счет.

Таким образом, после пяти туров у полтавской команды 11 очков, что на одно больше, чем у киевского "Динамо". Однако подопечные Мирчи Луческу свой матч пятого тура против "Зари" еще не сыграли.

Как ранее сообщали "Комментарии", "Динамо" и "Шахтер" узнали соперников на групповом этапе Лиги чемпионов.

"Динамо" сыграет в квартете G вместе с "Барселоной", "Ювентусом" и "Ференцварошем".

В Киеве болельщики (если они будут на трибунах) точно увидят Криштиану Роналду и Лионеля Месси, двух лучших игроков современности. Ну и венгерский клуб выглядит "темной лошадкой", но не забываем о тренерской дуэли. Сергей Ребров приедет в Киев, чтобы сразиться против родного клуба.

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