В 2000-х каждый третий футбольный матч в Украине был договорным, – экс-арбитр ФИФА

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Станислав Молчанов
Бывший арбитр ФИФА Игорь Горожанкин, работавший на матчах
высшего дивизиона чемпионата Украины около десяти лет, до начала 2000-х,
рассказал о количестве договорных матчей, имевших место в те времена, пишет
ProSportua.
Треть футбольных матчей 2000-х была "договорняками". Фото из открытых источников
“Наверное, процентов 30 матчей являлись договорными. Эту
систему придумали не вчера и не сегодня. По состоянию на начало турнира можно
было подсчитывать определенные очки.
Были принципиальные матчи, вроде “Карпаты” — “Нива” (Тернополь) или “Днепр” — “Кривбасс”…
Но в целом, договоренности были и между функционерами, и между футболистами. Поэтому 30 процентов — договорные, и сомнений нет”, — сказал Горожанкин.
Игорь Горожаникин являлся арбитром ФИФА с 1997 года. Судил матчи
квалификации Лиги чемпионов, Кубка Интертото и Кубка Содружества. Ныне он
проживает в Канаде.
Сейчас, по версии журналистов, в Украинской премьер-лиге договорные матчи
сошли на нет, чему поспособствовали, в частности, расследования полиции и
так называемый “Закон Павелко”. Документ ввел уголовную ответственность за влияние
на результаты спортивных матчей.
Кроме того, спустя какое-то время после ухода Григория
Суркиса с поста президента ФФУ, комитет по этике и честной игре УАФ возглавил
итальянский специалист по выявлению матчей с фиксированными результатами
Франческо Баранка. В прошлом году Украинская ассоциация футбола продлила с ним
контракт еще на 1 год.
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