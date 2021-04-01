В 2000-х каждый третий футбольный матч в Украине был договорным, – экс-арбитр ФИФА

Бывший арбитр ФИФА Игорь Горожанкин, работавший на матчах высшего дивизиона чемпионата Украины около десяти лет, до начала 2000-х, рассказал о количестве договорных матчей, имевших место в те времена, пишет ProSportua.

Треть футбольных матчей 2000-х была "договорняками". Фото из открытых источников

“Наверное, процентов 30 матчей являлись договорными. Эту систему придумали не вчера и не сегодня. По состоянию на начало турнира можно было подсчитывать определенные очки.

Были принципиальные матчи, вроде “Карпаты” — “Нива” (Тернополь) или “Днепр” — “Кривбасс”…

Но в целом, договоренности были и между функционерами, и между футболистами. Поэтому 30 процентов — договорные, и сомнений нет”, — сказал Горожанкин.

Игорь Горожаникин являлся арбитром ФИФА с 1997 года. Судил матчи квалификации Лиги чемпионов, Кубка Интертото и Кубка Содружества. Ныне он проживает в Канаде.

Сейчас, по версии журналистов, в Украинской премьер-лиге договорные матчи сошли на нет, чему поспособствовали, в частности, расследования полиции и так называемый “Закон Павелко”. Документ ввел уголовную ответственность за влияние на результаты спортивных матчей.

Кроме того, спустя какое-то время после ухода Григория Суркиса с поста президента ФФУ, комитет по этике и честной игре УАФ возглавил итальянский специалист по выявлению матчей с фиксированными результатами Франческо Баранка. В прошлом году Украинская ассоциация футбола продлила с ним контракт еще на 1 год.

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