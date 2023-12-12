"Унион Берлин" против мадридского "Реала": где смотреть матч Лиги чемпионов

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Куров Артем
Сегодня пройдут матчи последнего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. В одном из матчей встретятся "Унион Берлин" и "Реал Мадрид". Где смотреть этот матч смотрите в материале "Комментариев".
Реал Мадрид перед матчем. Фото прес-служба клуба
Матч "Унион Берлин" и "Реал Мадрид" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 22:00 по киевскому времени.
12 декабря, вторник
"Ланс" — "Севилья" 19:45;
"ПСВ" — "Арсенал" 19:45;
"Зальцбург" — "Бенфика" 22:00;
"Интер" — "Реал Сосьедад" 22:00;
"Копенгаген" — "Галатасарай" 22:00;
"Манчестер Юнайтед" — "Бавария" 22:00;
"Наполи" — "Брага" 22:00;
"Унион Берлин" — "Реал Мадрид" 22:00.
13 декабря, среда
"РБ Лейпциг" — "Янг Бойз" 19:45;
"Црвена Звезда" — "Манчестер Сити" 19:45;
"Антверпен" — "Барселона" 22:00;
"Атлетико" — "Лацио" 22:00;
"Боруссия" — "ПСЖ" 22:00;
"Ньюкасл Юнайтед" "Милан" 22:00;
"Порту" — "Шахтер" 22:00;
"Селтик" — "Фейеноорд" 22:00.
Читайте также, что среди болельщиков мадридского "Реала" не утихают дискуссии о том, кто должен быть основным вратарем команды. Сейчас Кепа восстановился после травмы, а Лунин провел пять достаточно уверенных матчей в отсутствие испанца. Под постом клуба в соцсети X болельщики провели опрос.
Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.
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