Умер выдающийся футбольный тренер

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Таисия Ерохина
На 74 году жизни скончался
легендарный экс-тренер футбольных клубов "Ливерпуль" и "Лион" Жерар Улье. Об
этом сообщает сегодня, 14 декабря, L’Equipe.
Фото из открытых источников
Известный французский
тренер скончался в возрасте 73 лет в ночь с воскресенья на понедельник.
Сообщается, что мужчина умер у себя дома. Домой медики отправили его после хирургического
вмешательства только вчера. Тренер перенес операцию на аорте.
Отмечается, что проблемы
со здоровьем у Улье начались еще в 2001 году, в то время он тренировал
Ливерпуль. У мужчины произошло расслоение аорты.
Добавим, что за
свою карьеру наибольших успехов французский тренер Жерар Улье добился в
"Ливерпуле" и "Лионе".
Так, Улье
тренировал "красных" в период с 1998 по 2004 год и выиграл Кубок УЕФА-2000/01,
Суперкубок УЕФА-2001, Кубок Англии-2000/01, Суперкубок Англии-2001, два Кубка
английской лиги-2000/01 и 2002/03. Кроме того, он становился серебряным и
бронзовым призером Премьер-лиги в сезонах-2001/02 и 2000/01 соответственно.
Тогда как с
"Лионом" тренер дважды становился чемпионом Франции (2005/06, 2006/07), которым
руководил с 2005 по 2007 год.
Последним местом
работы француза была "Астон Вилла", с которой он работал с 2010 по 2011 годы. В
2011-ом Улье завершил тренерскую карьеру.
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