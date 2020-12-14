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Умер выдающийся футбольный тренер

Легендарный экс-тренер «Ливерпуля» и «Лиона» Жерар Улье скончался сегодня ночью

сегодня, 14:48
Автор:

Таисия Ерохина

На 74 году жизни скончался легендарный экс-тренер футбольных клубов "Ливерпуль" и "Лион" Жерар Улье. Об этом сообщает сегодня, 14 декабря, L’Equipe.

Умер выдающийся футбольный тренер

Фото из открытых источников

Известный французский тренер скончался в возрасте 73 лет в ночь с воскресенья на понедельник. Сообщается, что мужчина умер у себя дома. Домой медики отправили его после хирургического вмешательства только вчера. Тренер перенес операцию на аорте.

Отмечается, что проблемы со здоровьем у Улье начались еще в 2001 году, в то время он тренировал Ливерпуль. У мужчины произошло расслоение аорты.

Добавим, что за свою карьеру наибольших успехов французский тренер Жерар Улье добился в "Ливерпуле" и "Лионе".

Так, Улье тренировал "красных" в период с 1998 по 2004 год и выиграл Кубок УЕФА-2000/01, Суперкубок УЕФА-2001, Кубок Англии-2000/01, Суперкубок Англии-2001, два Кубка английской лиги-2000/01 и 2002/03. Кроме того, он становился серебряным и бронзовым призером Премьер-лиги в сезонах-2001/02 и 2000/01 соответственно.

Тогда как с "Лионом" тренер дважды становился чемпионом Франции (2005/06, 2006/07), которым руководил с 2005 по 2007 год.

Последним местом работы француза была "Астон Вилла", с которой он работал с 2010 по 2011 годы. В 2011-ом Улье завершил тренерскую карьеру.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", от рака лёгких умер известный футболист. Сердце итальянского форварда Паоло Росси перестало биться на 64 году жизни 9 декабря 2020 года. В прошлом Паоло Росси был центральным нападающим, а в чемпионате мира 1982 года стал лучшим бомбардиром, забив 6 голов.


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Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Gerard-houllier-ancien-selectionneur-des-bleus-et-entraineur-de-liverpool-de-l-ol-et-du-psg-est-mort/1205612
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